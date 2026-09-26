청와대 "우크라, 사전에 北 포로 송환 공개 양해 구했다"…지원 축소엔 선 긋기

"아무것도 모르는 상태는 아니었다"

우크라 지원 축소 여부엔

"이 사안과 관련 없다"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 24일(현지 시간) 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 북한군 포로 2명의 한국 송환 사실을 유엔 총회에서 공개할 것이라고 사전 양해를 구해왔다고 밝혔다.

이재명 대통령의 멕시코 국빈순방을 수행 중인 청와대 고위관계자는 이날 오후 멕시코시티 프레스센터에서 언론과 만나 "(우크라이나 측이 사전에) 양해를 구해 알고는 있었다"고 밝혔다.

이 고위관계자는 "우크라이나 쪽에서 (유엔 총회 연설) 전에 우리한테 알려왔다"며 "저희가 아무것도 모르는 상태에서 연설을 들은 건 아니다"고 밝혔다.

이재명 대통령이 8일(현지시간) 튀르키예 앙카라에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 정상회담을 하기 전 악수하며 인사를 하고 있다. [사진=청와대]

그러면서 "외교 채널로 그런(북한 포로 송환) 내용이 포함될 수 있다는 정황은 우리가 알고 있었다"고 덧붙였다.

그러나 우크라이나 측이 어떤 내용인지는 정확하게 말하지 않았다고 한다. 이 고위관계자는 "그쪽에서 우리한테 온 그 내용이 명료하지 않았다"며 "단지 그 사람들(포로)에 대한 언급이 있을 것 같다, 그렇게 듣고 우리가 우리의 입장도 얘기를 했다"고 설명했다.

비공개로 진행하기로 한 포로 송환 절차를 우크라이나 측이 유엔 총회에서 일방적으로 공개해 한국 정부의 우크라이나 지원 축소로 이어질 수 있다는 관측이 나오기도 했다.

고위관계자는 이에 "이 사안을 처리한 원칙은 인권과 인도주의, 국제법과 국내법이다. 그외 다른 건 없다"며 "우크라이나에 대한 지원은 (이 사안과) 별개로 전에도 해왔고 지속되는 것이기에 이 사안과는 관련이 없다"고 강조했다.

한편 이 대통령은 같은 날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)로 젤렌스키 대통령을 향해 불편함을 드러냈다. 이 대통령은 "비공개 합의를 어기고 공개한 우크라이나 측에 무슨 사정이 있는지는 모르나, 많이 아쉽다"고 썼다.

pcjay@newspim.com