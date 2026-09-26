청와대 "李대통령, 한-멕 비즈니스 포럼서 '양국 협력' 강조…공동 번영 세가지 방향 제시"

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李대통령 "작년 양국 교역액 206억 달러"

호혜적인 제도적 기반 필요성 강조

2026 멕시코 K-박람회 들러 韓 기업 응원

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 25일(현지 시간) 이재명 대통령이 한국과 멕시코 정부와 기업 관계자 300여 명이 모인 한-멕시코 비즈니스 포럼에 참석해 양국 협력을 강조했다고 밝혔다.

성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 멕시코시티 현지 프레스센터에서 브리핑을 열고 이같은 소식을 전했다.

이 대통령은 비즈니스 포럼 축사를 통해 북미 공급망의 핵심 거점으로서 멕시코의 위상을 높이 평가하면서 한국과 멕시코 간 경제 협력과 공동 번영을 위한 3가지 방향을 제시했다.

[서울=뉴스핌] 주요 7개국(G7) 정상회의 참석차 캐나다를 방문한 이재명 대통령이 지난해 6월 17일 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령과 회담을 하고 있다. [사진=대통령실] 2025.06.19 photo@newspim.com

먼저 이 대통령은 "작년 양국 교역액이 206억 달러에 달하고, 여러 한국 기업이 투자를 통해 멕시코의 경제 발전과 일자리 창출에 기여했음에도 불구하고 양국 경제가 아직 포괄적 무역 협정으로 나아가지 못했다"고 짚었다.

이어 이 대통령은 한-멕시코 무역 협정을 통한 안정적이고 호혜적인 제도적 기반의 필요성을 강조했다. 그러면서 이 대통령은 멕시코의 산업 고도화 비전과 한국의 검증된 제조 기술 역량이 결합해 미래 신산업과 에너지 분야로의 협력 확장이 필요하다고 제안했다.

마지막으로 이 대통령은 양국 간 문화적 공감대와 인적 교류를 바탕으로 문화 창조, 산업 분야에서의 교류와 협력이 필요하다고도 했다.

이후 이 대통령은 중남미 시장 진출을 위해 힘쓰고 있는 K-컬처 기업들의 부스를 방문하고 격려했다. 멕시코는 중남미 내 K-뷰티 및 K-푸드 1위 수입국이자 세계 14위에 콘텐츠 시장 규모를 자랑하는 나라다. 이 대통령이 참석한 '2026 멕시코 K-박람회'에는 120개의 한국 기업 기관이 참가했다.

이 대통령 부부는 수출 상담 부스를 방문해 박람회에 참가한 한국 기업 현황에 대한 설명을 들었다. 특히 전날 하루에만 총 34건 1250만 불의 계약이 이루어졌다는 설명에 큰 관심을 보이기도 했다.

이후 이 대통령은 김혜경 여사와 소비자 전시 부스를 순회하며 참가 기업들의 주요 제품과 시장 전망에 대한 설명을 듣고 멕시코 시장의 특성에 대해 구체적으로 질문하기도 했다. 또 참가 기업들의 애로사항을 청취하며 관계자들을 격려했다.

이 대통령 부부는 이날 오전에는 멕시코시티 월드트레이드센터에서 열린 2026 멕시코 K박람회에 방문하기도 했다.

이 대통령 부부는 현지 댄스팀과 K-팝 팬들 150여 명이 참여한 랜덤 플레이스 댄스 댄스 현장을 찾았다. 이 자리에서 이 대통령은 "K-팝을 사랑하는 여러분을 뵙게 되어 정말 기쁘다"며 "K-팝을 통해 누군가를 행복하게 하는 댄서와 가수가 되기를 바란다"고 격려했다.

김혜경 여사도 "지난 5월 BTS가 멕시코를 방문했을 때 여러분의 뜨거운 함성과 얘기에 깜짝 놀랐다고 들었다"며 현지 팬들에게 감사를 전했다.

pcjay@newspim.com