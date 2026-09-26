귀경 차량 몰리며 서울 방향 혼잡…부산→서울 7시간50분

AI 핵심 요약beta
- 26일 귀경 차량 몰려 서울 방향 정체 심해졌다
- 부산→서울 7시간50분 등 소요시간 크게 늘었다
- 정체는 오후 4~5시 절정 뒤 27일 새벽 풀린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지방→수도권 52만대 이동…주요 도로 정체
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 추석 연휴 셋째 날인 26일 오후 귀경 차량이 몰리면서 전국 주요 고속도로 서울 방향의 정체가 심해지고 있다. 부산에서 서울까지 예상 소요시간은 7시간50분으로 늘었다.
한국도로공사에 따르면 이날 오후 1시 요금소 출발 기준 서울까지 예상 소요시간은 부산 7시간50분, 울산 7시간30분, 대구·목포 각각 6시간50분이다. 광주 6시간30분, 강릉 5시간, 대전 3시간30분이 걸릴 것으로 예상된다.
오전 9시와 비교하면 주요 지역에서 서울까지 걸리는 시간이 50분~1시간30분 늘었다.
서울 방향 주요 고속도로에서도 정체가 이어지고 있다. 경부고속도로는 옥산 나들목~청주휴게소 부근 15㎞, 달래내 부근~반포 9㎞ 등에서 차량이 서행하고 있다.
서해안고속도로는 당진~행담도휴게소 부근 13㎞, 목포~몽탄1터널 부근 9㎞에서 정체가 나타나고 있다. 중부내륙고속도로 양평 방향도 감곡 부근~여주분기점 14㎞ 등에서 차량 흐름이 느리다.
반대 방향은 상대적으로 원활하다. 서울에서 부산까지 5시간30분, 울산 5시간10분, 대구 4시간30분, 목포 3시간40분, 광주 3시간20분, 강릉 2시간50분, 대전 1시간40분이 걸릴 것으로 예상된다.
귀경길 정체는 오후 4~5시께 절정에 달한 뒤 27일 오전 2~3시께 해소될 전망이다. 지방 방향은 오후 4~5시까지 일부 정체가 이어진 뒤 오후 7~8시께 풀릴 것으로 예상된다.
서울 시내에서도 귀경 차량이 늘면서 정체가 나타나고 있다. 강변북로와 올림픽대로 일부 상행 구간에서 차량이 속도를 내지 못하고 있다.
도로공사는 이날 전국 고속도로 교통량을 590만대로 예상했다. 지방에서 수도권으로 52만대, 수도권에서 지방으로 38만대가 이동할 것으로 내다봤다.
eoyn2@newspim.com