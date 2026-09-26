'귀경길 정체' 시작…오후 4~5시 절정, 27일 새벽에 해소

AI 핵심 요약beta
- 26일 추석 연휴 귀경 차량이 늘며 정체가 이어졌다
- 부산→서울 7시간40분, 오후 4~5시 절정이다
- 전국 590만대 이동, 고속도로 통행료는 면제다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 추석 연휴 셋째 날인 26일 지방에서 수도권으로 향하는 차량이 늘면서 귀경길 정체가 이어지고 있다. 부산에서 서울까지는 7시간40분이 걸리는 가운데 서울 방향 정체는 오후 4~5시 절정에 이를 전망이다.
한국도로공사에 따르면 이날 정오 요금소 출발 기준 서울까지 예상 소요시간은 부산 7시간40분, 울산 7시간20분, 목포 7시간20분, 대구 6시간40분이다. 광주는 6시간20분, 강릉은 4시간50분, 대전은 3시간30분이다.
서울에서 지방으로 향하는 차량은 상대적으로 이동 시간이 짧다. 부산까지 6시간10분, 울산 5시간50분, 대구 5시간10분, 목포 4시간이 걸린다. 광주는 3시간20분, 강릉은 2시간50분, 대전은 1시간40분이다.
귀경 차량이 몰리면서 주요 고속도로 곳곳에서도 정체가 나타나고 있다. 오전 11시30분 기준 경부고속도로 서울 방향은 옥산하이패스 부근~청주휴게소 부근 15㎞와 달래내 부근~반포 9㎞에서 차량이 서행하고 있다.
서해안고속도로에서는 당진~행담도휴게소 부근 13㎞가 막히고 있다. 서울양양고속도로 설악 부근~화도 부근 18㎞, 중부내륙고속도로 감곡 부근~여주분기점 부근 15㎞에서도 정체가 이어지고 있다.
서울 방향 정체는 이날 오전 7~8시 시작됐다. 오후 4~5시 가장 혼잡한 뒤 27일 오전 2~3시께 풀릴 것으로 예상된다. 지방 방향은 오후 4~5시 정점을 찍고 오후 7~8시께 해소될 전망이다.
도로공사는 이날 전국에서 차량 590만대가 고속도로를 이용할 것으로 예상했다. 지방에서 수도권으로 52만대, 수도권에서 지방으로 38만대가 이동할 것으로 내다봤다.
추석 연휴인 24일부터 27일까지 전국 고속도로 통행료는 면제된다.
eoyn2@newspim.com