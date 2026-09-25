[2026AG] 펜싱 여자 에페, 단체전 결승서 중국에 완패…송세라 2관왕 불발

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 펜싱 여자 에페 대표팀이 또다시 중국의 벽을 넘지 못했다. 단체전 2회 연속 우승과 개인전 챔피언 송세라의 2관왕 도전도 마지막 관문에서 멈췄다.

송세라(부산광역시청), 임태희(계룡시청), 이혜인(울산광역시청), 양승혜(한국체대)로 구성된 한국은 25일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 여자 에페 단체전 결승에서 중국에 28-45로 패해 은메달을 획득했다.

[도코나메 로이터=뉴스핌] 한국 여자 에페 대표팀이 25일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 여자 에페 단체전 결승에서 중국에 28-45로 패해 은메달을 획득했다. 2026.09.25 wcn05002@newspim.com

팀 세계랭킹 1위인 한국은 강력한 우승 후보였다. 2022 항저우 대회에서 21년 만에 이 종목 정상에 오른 데 이어 2연패를 노렸지만 다시 중국에 발목을 잡혔다. 한국은 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방 대회에서도 중국과 결승에서 만나 모두 패한 바 있다.

결승까지의 과정은 순조로웠다. 16강에서 몽골을 45-20으로 완파한 한국은 8강 한일전에서도 45-40으로 승리해 메달을 확보했다. 준결승에서는 싱가포르를 45-35로 따돌리고 결승에 올랐다.

중국과의 결승 초반에도 분위기는 나쁘지 않았다. 첫 주자 송세라가 류창을 상대로 3-2 리드를 만들었고, 양승혜도 위쓰한과 맞서면서 2라운드까지 한국이 7-6으로 앞섰다.

하지만 3라운드부터 흐름이 급격하게 중국 쪽으로 기울었다. 임태희가 탕쥔야오를 상대한 뒤 13-15로 역전을 허용했다. 한국은 4라운드에서 이혜인을 투입해 반전을 노렸지만 류창과의 대결을 마친 뒤 점수는 15-18로 더 벌어졌다.

[도코나메 로이터=뉴스핌] 한국 여자 에페 대표팀이 25일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 여자 에페 단체전 결승에서 중국에 28-45로 패해 은메달을 획득했다. 2026.09.25 wcn05002@newspim.com

개인전 금메달리스트 송세라도 중국의 상승세를 끊지 못했다. 5라운드에서 탕쥔야오와 맞붙었지만 한국은 17-22로 끌려갔다. 6라운드 이후에는 21-27까지 벌어졌고 7라운드를 마쳤을 때는 25-35로 격차가 두 자릿수까지 늘어났다.

한국은 마지막까지 추격을 시도했지만 이미 넘어간 흐름을 되돌리기에는 역부족이었다. 결국 중국에 28-45로 패하면서 은메달에 만족해야 했다.

앞서 여자 에페 개인전 정상에 올랐던 송세라 역시 두 번째 금메달을 추가하지 못하면서 대회 2관왕 도전을 마쳤다.

한국 펜싱은 단체전 첫날 여자 에페 은메달과 남자 플뢰레 동메달을 추가해 이번 대회 현재까지 금메달 2개, 은메달 2개, 동메달 2개를 수확했다.

26일에는 남자 사브르와 여자 플뢰레 단체전이 이어진다. 특히 남자 사브르 대표팀은 아시안게임 단체전 4회 연속 우승에 도전한다.

wcn05002@newspim.com