[2026AG] '韓 펜싱간판' 송세라, 여자 에페 개인전 정상…한국 6번째 金

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 여자 펜싱 간판 송세라가 2026 아이치·나고야 아시안게임 개인전 결승에서 금메달을 따냈다.

송세라는 22일 일본 아이치현 도코나메 스카이 엑스포홀에서 열린 대회 펜싱 여자 에페 개인전 결승에서 이카나 키리아(싱가포르)를 15-8로 제압했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 송세라. [사진=대한체육회] 2026.09.22 psoq1337@newspim.com

이날 피리어드 1에서 먼저 2점을 내줬지만 곧바로 3-2로 리드를 잡았고, 점수 차를 벌렸다. 피리어드 2를 10-7로 끝낸 송세라는 피리어드 3에서 15-8로 승리를 완성했다.

근대5종 여자 개인전(성승민)과 남자 단체전, 테크볼 남자 단식(이준석), 남자 농구, 수영 경영 남자 자유형 50m(김영범)에 이어 대한민국 6번째 금메달이다.

송세라는 대회 내내 역전승을 챙겼다. 앞서 송세라는 탕쥔야오(중국)와 8강에서 12-13으로 뒤진 상황에서 경기를 뒤집었다. 준결승에서도 데라야마 다마키(일본) 상대 13-14에서 연속 2점을 뽑아 결승 진출을 확정했다.

송세라는 2022 카이로 세계선수권에서 개인전과 단체전 모두 제패했다. 지난 7월 홍콩에서 열린 2026 세계선수권 여자 에페 개인전 결승에서 승리하며 4년 만에 우승을 거머쥐었다. 국제대회에서 송세라는 2021년 열린 2020 도쿄올림픽 단체전 은메달, 2023년 열린 2022 항저우 대회 단체전 금메달을 목에 걸었다.

[서울=뉴스핌] 송세라가 25일(현지시긴) 2026 홍콩 세계선수권대회 여자 에페 개인전 금메달을 차지한 후 포즈를 취하고 있다. [사진=대한펜싱협회] 2026.07.26 football1229@newspim.com

한국 여자 펜싱 새로운 간판인 송세라는 아시안게임, 올림픽 개인전에서는 메달과 연을 맺지 못했다. 2020 파리올림픽에서는 개인전 16강에서 무너졌고, 2022 항저우 아시안게임에서는 선배 최인정에 패해 은메달에 그쳤다. 하지만 이날 그 아쉬움을 털어내며 개인전 금메달을 목에 걸었다.

이날 아시안게임 개인전에서 처음 포디움 정상에 오른 송세라는 단체전에서 2관왕 도전에 나선다.

willowdy@newspim.com