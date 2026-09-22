주중대사관 개천절·국군의 날 리셉션 "한중관계 새로운 도약"

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[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 주중대한민국대사관이 22일 중국 베이징에서 개천절과 국군의 날을 기념하는 리셉션을 열고 한중관계의 새로운 발전과 협력 확대를 강조했다.

주중대사관은 이날 오후 6시부터 9시까지 대사관저에서 '2026년 대한민국 제4358주년 개천절 및 제78주년 국군의 날 기념 리셉션'을 개최했다.

행사에는 류빈(刘彬) 중국 외교부 부장조리를 비롯해 중국 지방정부 관계자와 각계 주요 인사, 독립유공자 후손, 재외동포 및 기업인, 중국 주재 외교단 등 1000여명이 참석했다.

노재헌 주중대사는 환영사에서 "지난 1년은 한중 관계의 새로운 도약을 위한 전기를 마련한 의미 있는 시간이었다"고 평가했다. 이어 양국 정상 간 두 차례 회동을 거론하며 "한중관계 전면 복원의 흐름을 만들고 양국관계의 미래 발전 방향을 제시했다"고 강조했다.

노 대사는 특히 인공지능(AI), 공급망 재편, 녹색전환 등이 가속화하는 시대적 변화에 맞춰 한중 양국이 협력을 확대해야 한다고 밝혔다.

그는 "공통의 가치는 넓히고 차이는 지혜롭게 관리하며, 지속 가능한 시장이자 혁신의 파트너로 함께 나아가야 한다"며 "양국이 한반도 평화와 지역의 안정을 함께 만들어나갈 때 양국의 미래세대가 마음껏 꿈을 펼칠 수 있을 것"이라고 말했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 노재헌 대한민국 주중 대사가 22일 베이징 대사관저에서 열린 '2026년 대한민국 제4358주년 개천절 및 제78주년 국군의 날 기념 리셉션' 행사에서 환영인사를 하고 있다. 2026.09.22 chk@newspim.com

오는 11월 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 대한 기대도 나타냈다. 노 대사는 "금번 선전 APEC이 역내 지도자 간 소통과 협력을 확대하고 아태지역의 평화와 번영을 모색하는 장이 되기를 기대한다"고 밝혔다.

이번 행사에서는 한중 우호의 상징으로 꼽히는 중국 탁구선수 자오즈민(焦志敏)이 축사자로 나서 눈길을 끌었다. 자오즈민은 1986년 서울아시안게임을 계기로 한국과 인연을 맺은 대표적인 한중 스포츠 교류 인사다.

자오즈민은 국경일 행사를 앞둔 21일 베이징한국국제학교를 찾아 학생들에게 탁구 시범을 선보이고 한중 스포츠 교류와 양국 우호 증진을 주제로 대화를 나누기도 했다.

문화와 경제 분야의 교류를 보여주는 행사도 이어졌다. 퓨전 국악 공연을 비롯해 K-pop, 한국 도시 홍보, 한지·자개 공예 체험 등 다양한 한국 문화 콘텐츠가 소개됐다.

삼성, 현대, CJ, LG생활건강, 아모레퍼시픽, 풀무원, 국순당, 농심, 오리온 등 중국에 진출한 한국 기업들도 홍보 부스를 마련해 현지 참석자들에게 한국 제품과 브랜드를 알렸다.

만찬은 북경한국인회 및 북경한식협의체와 협업해 다양한 한식을 소개하는 방식으로 진행됐다.

대사관은 이번 행사를 통해 외교·경제·문화·스포츠 등 다양한 분야에서 한중 간 교류가 이어지고 있음을 보여주는 한편, 양국 관계의 미래지향적 발전을 위한 소통의 장을 마련했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com