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유럽증시, 유가 내림세에 소폭 상승…범유럽지수 강보합

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  • 유럽 증시가 22일 미국·이란 긴장 속 소폭 상승했다
  • 유가 하락과 킹피셔 급등에 소매·기술주가 장세를 이끌었다
  • 시진핑의 24일 트럼프 회담과 영국 예산 부담이 변수다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 유럽 주요국 증시가 22일(현지시간) 소폭 상승 마감했다. 투자자들은 유가와 위험 선호를 좌우할 미국과 이란의 긴장 국면을 주시했다.

범유럽 지수인 스톡스600지수는 전 거래일 대비 0.85포인트(0.13%) 오른 642.78에 거래를 마쳤다. 전날 두 달여 만의 최대 상승폭을 기록한 데 이어 이틀째 올랐다. 독일 DAX지수는 3.84포인트(0.02%) 상승한 2만5578.85, 프랑스 CAC40지수는 15.97포인트(0.20%) 오른 8154.91, 스페인 IBEX35지수는 29.70포인트(0.15%) 상승한 1만9754.10에 마감했다. 

도널드 트럼프 미국 대통령은 유엔총회 연설에서 이란의 완전한 경제적 고립을 촉구하며 협상 재개 의사를 보이지 않았다. 다만 오는 11월 중간선거 이후에는 합의가 가능할 것으로 내다봤다. 며칠 전 마수드 페제시키안 이란 대통령과 만날 수 있다고 시사한 것과는 온도 차가 있다.

웰스클럽의 수재나 스트리터 최고 투자 전략가는 "유엔 회의 무대 뒤에서 어떤 형태로든 돌파구가 열릴 수 있다는 기대가 살아 있지만, 이란 전쟁이 얼마나 복잡해졌는지에 대한 경계심도 여전히 크다"고 진단했다.

외교적 돌파구에 대한 기대와 이란이 7일 안에 호르무즈 해협을 재개방할 수 있다는 제안을 내놨다는 보도에 국제유가는 2주 만의 최저 수준으로 떨어졌다. 사우디아라비아가 홍해 항구에서 수출을 재개할 예정이라는 소식도 더해졌다. 유럽 에너지주는 장 초반 하락분을 되돌려 0.2% 올랐다.

대부분 업종이 상승했다. 소매업종은 4월 초 이후 최대 상승폭을 기록하며 오름세를 이끌었다. 주택 리모델링 소매업체 킹피셔가 연간 이익 전망을 상향한 뒤 12.4% 급등한 영향이 컸다. 기술주는 미국 나스닥지수가 장중 사상 최고치를 기록한 데 힘입어 1.5% 올랐다.

반면 은행주가 1% 내리며 상승폭을 제한했다. 통신주는 2.1% 하락했다. 스웨덴 통신장비 업체 에릭슨은 모간스탠리가 투자의견을 낮춘 뒤 3.8% 떨어졌다.

독일 프랑크푸르트증권거래소 [사진=블룸버그통신]

개별 종목 중에서는 영국 엔지니어링 업체 스미스그룹이 7.5% 올랐다. 연간 영업이익이 시장 예상을 웃돈 데다 미국 내 석면 관련 채무를 정리하는 절차에 착수했다고 밝히면서다.

시장의 관심은 미중 정상회담으로 옮겨가고 있다. 시진핑 중국 국가주석은 23일 워싱턴에 도착해 24일 트럼프 대통령과 회담할 예정이다. 이번 회담에서는 양국의 무역 휴전이 연장될 것이라는 기대가 크다.

옥스퍼드 이코노믹스의 이코노미스트들은 "가장 가능성이 높은 결과는 제한적인 관세 완화나 절차적 합의, 인공지능(AI) 안전과 이란 등 좁은 범위의 사안에 대한 협력 약속처럼 범위가 좁고 되돌릴 수 있는 형태일 것"이라며 "양자 간 확전에 따른 거시적 꼬리 위험은 줄었지만 양측 외교 정책의 강경한 기조는 이어질 것"이라고 분석했다.

영국 런던 증시에서 FTSE100지수는 30.68포인트(0.29%) 내린 1만708.33에 마감했고, 중형주 중심의 FTSE250지수는 0.14% 올랐다. 전날 가장 많이 올랐던 은행주는 1.63% 내렸다. HSBC가 1.6%, 스탠다드차타드가 2.9% 하락했다. 통신주도 2.45% 떨어져 BT그룹이 3.8%, 보다폰과 에어텔아프리카가 각각 2.2%, 1.9% 내렸다. 반면 경기 방어주인 디아지오와 유니레버는 각각 1.5%, 1.2% 올랐다.

영국 경제 지표는 엇갈렸다. 이달 제조업 수주 지표는 2023년 7월 이후 최고 수준으로 올라 경기 회복력을 보여줬다. 반면 8월 정부 차입은 예상을 웃돌아 회계연도 누적 적자를 더 키웠다. 다음 달 첫 예산안을 내놓는 존 힐리 재무장관의 부담이 커졌다.

mj72284@newspim.com

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대미투자 1호 '텍사스 발전소' 국회 보고 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정부가 대미 전략적 투자 1호 사업으로 검토 중인 미국 텍사스 복합화력발전소 사업에 대해 상업적 합리성이 있다고 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에 보고했다. 야당인 국민의힘은 사업이 아직 개발 단계인 만큼 수익성과 향후 변수에 대한 보다 면밀한 검토가 필요하다는 입장을 전달했다. 국민의힘 소속인 김성원 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장은 22일 정부의 대미 투자 관련 비공개 보고를 받은 뒤 기자들과 만나 "오늘 주된 안건은 텍사스 복합화력발전소 관련 보고였다"며 "그 외 원전 프레임워크와 알래스카 개발 관련 진행 상황에 대해서도 설명을 들었다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김성원 위원장이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 제438회 국회(임시회) 제01차 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.08.12 jk31@newspim.com ◆"국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황" 산자위 야당 간사를 맡고 있는 구자근 국민의힘 의원은 "정부에서는 텍사스 복합화력발전소와 관련해 20년간 상환 계획을 놓고 투자금 이상을 회수할 수 있어 상업적 합리성이 있다고 판단했다"고 설명했다. 구 의원은 "아직 개발 단계이기 때문에 이 과정에서 다른 어떤 변수가 있을지 우려 사항이 제기됐다"며 "상업적 합리성 부분에 있어서 신중을 기해야 한다고 전달했다"고 말했다. 김 위원장도 "정부에서는 상업적 합리성이 담보됐다고 하지만 그 점에 대해서 상당한 우려를 표했다"며 "앞으로 대미 협상 과정에서 좀 더 국익에 맞는 협상을 하기를 당부했다"고 말했다. 대미 투자 사업에 대한 국회 동의 필요성과 관련해 김 위원장은 "상업적 합리성이 담보됐다고 보고됐기 때문에 국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황"이라고 설명했다. 대미 투자 관련 양해각서(MOU) 체결 시점은 아직 정해지지 않았다. 김 위원장은 "대미 협상 후 결정하기로 돼 있기 때문에 조만간 되리라고 생각하지만 아직 날짜가 정해진 것은 아니다"라고 말했다. 이날 구체적인 사업성 보고는 텍사스 발전소 사업을 중심으로 이뤄졌다. 원전과 알래스카 개발 사업에 대해서는 향후 별도 절차가 진행될 예정이다. 김 위원장은 추가 검증 필요성에 대해 "1호 사업에 대해서만 한 것"이라며 나머지 사업에 대해서는 "절차를 또 밟아야 한다"고 밝혔다. oneway@newspim.com 2026-09-22 12:20

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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