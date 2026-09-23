트럼프, 미국·덴마크·그린란드 안보협정 서명

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그린란드 병합 요구 대신 미군 주둔 대폭 확대로 타협

덴마크 왕국 주권 아래 유지…그린란드 독립해도 NATO 잔류시 협정 지속

[워싱턴=뉴스핌] 이상민 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 22일(현지시간) 그린란드를 미국 영토로 병합하려던 기존 요구에는 못 미치지만, 그린란드 내 미군의 군사 거점을 대폭 확대하는 내용의 안보협정에 서명했다.

이로써 그동안 그린란드를 미국의 일부로 만들겠다는 트럼프 대통령의 거듭된 요구로 촉발된 미국과 덴마크·그린란드 간 긴장이 완화될 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 이날 뉴욕에서 열린 유엔총회를 계기로 메테 프레데릭센 덴마크 총리, 옌스프레데리크 닐센 그린란드 총리와 함께 3자 안보협정에 서명했다.

이번 서명은 트럼프 대통령이 그린란드에 대한 미국의 군사적 주둔을 확대하되 그린란드는 덴마크 왕국의 주권 아래 두는 합의를 발표한 지 며칠 만에 이뤄졌다. 이 협정은 그린란드가 향후 독립을 선택하더라도 NATO(북대서양조약기구)에 잔류하고 덴마크의 협정상 권리와 의무를 승계하는 조건으로 계속 적용된다.

서명식 이후 공개된 협정문에 따르면 미국은 탄도미사일 위협에 대응하기 위한 '골든 돔(Golden Dome)' 방어 시스템을 그린란드에 구축할 수 있게 됐다.

또 그린란드 남부 나르사르수아크와 동부 메스테르스비그에 새로운 방위구역을 설치할 수 있게 됐다. 미국은 현재 그린란드 북서부에서 피투피크 우주기지를 운영하고 있다. 나르사르수아크에는 냉전 시절 미군이 사용했던 군사시설이 있었으며, 메스테르스비그는 현재 덴마크 특수부대인 시리우스 개썰매 순찰대가 사용하는 군사 거점이다.

트럼프 대통령은 앞서 이날 유엔총회 연설에서 "적절한 위치에 대규모 군사력을 구축하는 절차에 즉시 착수할 것이며, 매우 중요한 대형 군사기지 2곳을 건설할 것"이라고 말했다.

미국은 당사국 간 합의에 따라 향후 추가 방위구역도 설치할 수 있다. 이 협정은 만료 기한이 없으며 미국 군용 항공기와 함정 등에 그린란드 영토와 영해에서 광범위한 이동·접근 권한을 부여한다.

또 당사국 간 별도 합의가 없는 한 비NATO 국가가 그린란드에 자체 유·무인 군사시설을 설치하거나 지속적인 군사 주둔을 하는 것을 금지한다.

아울러 외국인 투자를 제한해 NATO 회원국과 파트너국, 유럽연합(EU) 이외 국가의 투자자가 핵심 인프라와 자원 채굴 등 민감한 분야에서 지배력이나 실질적인 영향력을 행사하는 것을 제한한다.

이는 트럼프 대통령이 우려해온 러시아와 중국 등 비NATO 국가의 그린란드 내 군사적·전략적 영향력 확대를 차단하기 위한 조치다.

트럼프 대통령은 이날 유엔총회 연설에서 이번 협정을 통해 미국이 "해당 영토의 안보와 기타 모든 필요 사항에 대해 영구적인 통제권"을 갖게 된다며 "미국의 적대국이 그린란드에 군사적 거점을 설치하거나 우리의 명시적인 서면 승인 없이 민감한 투자를 하는 일은 앞으로 허용되지 않을 것"이라고 강조했다.

그린란드 누크에서 펄럭이는 덴마크 국기.[사진=로이터 뉴스핌]

smlee@newspim.com