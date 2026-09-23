[오늘의 정치일정] 9월 23일 (수)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 20일 해외순방에 나섰다.
- 외교부 장관은 20일 멕시코 출장에 나섰다.
- 여야 지도부는 20일 추석 민심 잡기에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
<청와대>
-대통령
해외순방
<외교부>
-장관
멕시코 출장
-1차관
통상업무
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
10:00 제4회 이산가족의 날 기념식 참석
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
09:00 최고위원회의(국회 본관 당대표회의실)
10:30 2026 추석 귀성길 시민인사(용산역 3층)
13:00 군 장병 격려 부대 방문(공군)
-한병도 원내대표
09:00 최고위원회의
10:30 2026 추석 귀성길 시민인사
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
11:00 당 대표와 함께하는 추석맞이 청년레드윙 봉사활동(청소년비전센터 십대지기, 경기 의정부시 비우로 12)
-정점식 원내대표
10:30 추석 명절 민생현장 방문(영등포쪽방상담소, 서울시 영등포구 경인로 829)
21:00 TV조선 뉴스9 출연
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
09:30 제 1차 개혁신당 비상대책위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본청 170호)
-천하람 원내대표
통상 일정
<조국혁신당>
-신장식 당대표
09:30, 추석 귀성인사(용산역)
11:00, 서울시당 민생기병대 추석맞이 남대문시장 방문(남대문시장 일원)
-김준형 원내대표
07:25 김어준의 뉴스공장 출연
09:30 추석 귀성인사(용산역)
11:00 서울시당 민생기병대 추석맞이 남대문시장 방문(남대문시장 일원)
14:00 유튜브 매불쇼 출연