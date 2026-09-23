[르포] 침대 넘어 '수면'을 경험하다…시몬스 갤러리 방배점 가보니

미술관을 연상시키는 공간, 기술과 헤리티지의 만남

나만을 위한 수면 컨설팅, 몸이 먼저 느끼는 기술력

하이엔드의 진수 '블랙', 내 집 안방 같은 공간 연출

대기마저 즐거운 '라운지', 섬세함이 돋보인 디테일

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 시몬스는 단순히 가구를 판매하는 매장을 넘어, '수면' 자체를 하나의 경험으로 선보이고 있다. 좋은 잠을 위한 제품뿐 아니라 공간과 분위기까지 아우르며 시몬스만의 프리미엄을 전달하는 방식이다. '시몬스 갤러리 방배점'은 이러한 브랜드의 방향성을 한눈에 보여주는 공간이다.

대표 컬렉션인 '뷰티레스트(Beautyrest)'부터 최상위 라인인 '블랙(Black)'까지 다양한 제품을 만나볼 수 있다. 고풍스러운 분위기에 현대적인 감각을 더한 공간 곳곳을 둘러보며, 시몬스가 이야기하는 '프리미엄 숙면'이 어떤 모습인지 직접 경험해봤다.

◆ 기술에 미학을 더하다...시몬스가 선사하는 하이엔드 수면

지난 22일 찾은 시몬스 갤러리 방배점. 입구에 들어서자마자 잘 꾸며진 현대 미술관의 도슨트 투어를 시작하는 듯한 착각이 들었다. 안내 데스크 옆에는 1930년대 침실 가구 자재 가공에 쓰이던 클래식한 프레스 기계가 아늑한 조명을 받으며 자리를 지키고 있었다. 시몬스가 오랜 시간 쌓아온 침대 제조의 역사와 브랜드 헤리티지가 한눈에 전해지는 순간이었다.

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 시몬스 갤러리 방배점 '테크니컬 앨리' 2026.09.22 stpoemseok@newspim.com

스토어 중심부로 발길을 옮기자, 원형 돔 구조의 '테크니컬 앨리(Technical Alley)'가 단번에 시선을 사로잡았다. 특히 돔 중앙에 배치된 포켓스프링이 단연 압권이었다. 단일 강선이 아닌 삼중 나선 구조로 꼬인 강선이 조명을 받자, 마치 정교하게 세공된 보석들이 빛을 반사하듯 화려한 조형미를 뿜어내고 있었다.

해당 스프링은 시몬스의 최고급 라인의 매트리스에 실제 사용되는 것으로, 국내 최초로 포스코사(社) 스프링 강선에 바나듐(Vanadium) 소재를 적용해 한층 강화된 지지력을 갖췄다. 기술적 완성도에 미적 감각까지 부여하려는 시몬스의 섬세한 연출력이 돋보이는 대목이었다.

본격적으로 매트리스를 체험하기 전, 전담 슬립마스터로부터 개인 맞춤형 수면 상담을 받았다. 수면 자세는 물론 평소 신체 활동량과 허리 건강 상태까지 꼼꼼히 파악한 뒤 그에 최적화된 경도와 스펙의 매트리스를 추천해 주는 과정이었다.

기자는 평소 리프팅 등 고강도 운동을 많이 즐기는 편이라 허리에 가해지는 부담이 은근한 고민거리였다. 슬립마스터는 이를 고려해 체압을 안정적으로 지지할 수 있는 중간 경도의 매트리스가 가장 적합하다는 진단을 내렸다.

아무리 그럴싸한 수식어를 붙여도 결국 침대는 '내 몸에 맞는가'가 전부다. 우선 매장 우측에 마련된 다양한 경도의 뷰티레스트 라인에 차례로 몸을 실었다.

놀라웠던 건 부드러운 푹신한 타입의 매트리스에 누웠을 때의 감각이었다. 첫 느낌은 한없이 포근하고 푹신하지만, 이내 매트리스가 신체의 곡선을 따라 탄탄하게 중심을 받쳐주는 게 온몸으로 체감됐다. '푹신함'과 '지탱함'이라는 상반된 감각을 동시에 구현해 내는 것, 이것이 바로 시몬스가 자랑하는 기술의 정수라는 생각이 들었다.

이어 건너편에 조성된 최상위 컬렉션, '뷰티레스트 블랙(Beautyrest BLACK)' 공간으로 발길을 옮겼다. 시몬스가 선보이는 하이엔드 수면 기술의 정점이 모인 곳이다.

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 시몬스 '뷰티레스트 블랙 브리짓' 2026.09.22 stpoemseok@newspim.com

뷰티레스트 블랙 라인은 어느 각도에서 몸을 맡겨도 무너짐 없는 지지력이 단번에 느껴졌다. 시중의 일반적인 매트리스는 체중이 자주 실리는 가장자리부터 쉽게 무너지기 마련이다.

하지만 블랙 라인의 대표 모델인 브리짓(Bridget), 데보라(Deborah), 켈리(Kelly)는 모서리 끝에 걸터앉아도 꺼짐이나 쏠림 현상이 전혀 없었다. "좋은 침대는 100년을 써도 변함없다"는 시몬스의 당찬 자부심이 수긍 가는 순간이었다.

유독 다른 매장에 비해 낮게 설계된 층고는 방문객이 마치 내 집 안방에 들어서 있는 듯한 심리적 안정감을 안겼다. 매장에 서 있으면서도 '우리 집에 놓이면 이런 모습이겠구나' 하는 잔상이 자연스럽게 그려졌다. 여기에 블랙 톤 가구들의 정갈한 통일감과 그윽한 조명, 감각적인 식재가 완벽한 오브제로 어우러지며 브랜드가 지향하는 하이엔드 라이프스타일의 정수를 완성하고 있었다.

◆ 1시간 30분의 프라이빗 휴식, 기다림조차 즐거운 '슬립 라운지'

"단 10분 누워보고 침대의 차이를 어떻게 다 아느냐"고 반문할지도 모르겠다. 하지만 천만의 말씀이다.

시몬스는 현재 전국 갤러리 매장에서 1시간30분 동안 프라이빗하게 수면을 체험할 수 있는 '슬립 라운지'를 운영 중이다. 사전 예약만 거치면 누구든 자유롭게 누워 진짜 수면감을 느낄 수 있다. 평일이나 주말 나른한 오후, '달콤한 낮잠 한 자락 청하러 간다'는 가벼운 마음으로 방문해도 충분하다.

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 시몬스 갤러리 방배점 내 '웰컴 라운지' 2026.09.22 stpoemseok@newspim.com

더구나 고객에게 한 차원 높은 공간 경험을 선물하려는 시몬스의 노력도 돋보였다. 갤러리 최초로 스토어에 조성된 '웰컴 라운지'에서는 대기 시간조차 잊게 만들 만큼 앤티크하고 고즈넉한 멋으로 가득했다. 도리어 순서를 기다리는 시간이 더 길어졌으면 싶을 정도였다.

소지품을 여유롭게 맡길 수 있는 보관함은 물론, 시원한 음료가 채워진 냉장고와 겉옷을 정돈해 주는 스타일러까지 갖춰져 있었다. 그날 캐주얼한 셔츠 차림으로 방문했던 기자는 '이럴 줄 알았으면 구겨지기 쉬운 슈트 자켓이라도 입고 올 걸 그랬다'며 아쉬운 후회를 했을 정도다.

이 밖에도 전국 시몬스 갤러리에서 자녀 동반 고객 방문 시 자녀들 위한 컬러링 프로그램을 제공하고, 무료 발렛 파킹 서비스도 제공하니 조금 거리가 있더라도 부담 없이 방문할 수 있을 것으로 보였다.

결국 수면의 본질은 깊은 휴식이다. 사랑하는 가족과 함께, 혹은 오롯이 나만을 위한 프리미엄 휴식이 필요하다면 시몬스 갤러리 방배점의 문을 열어보길 권한다.

비록 하이엔드 침대의 가격표는 묵직할지 몰라도, 단 1시간 30분을 낼 수 있는 작은 용기만 있다면 시몬스가 제안하는 '프리미엄 숙면'과 휴식의 정수를 오감으로 만끽해 볼 수 있다.

stpoemseok@newspim.com