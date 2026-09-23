유엔 사무총장 만난 李대통령 "한반도 평화를 위한 유엔의 관심과 지지 당부"

81차 유엔 총회 참석 계기 면담…G7, 80차 유엔 총회 이어 3번째 만남

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 유엔 총회에 참석차 미국을 방문 중인 이재명 대통령은 22일(현지시간) 안토니우 구테레쉬 유엔 사무총장을 만나 한반도 평화를 위한 유엔과 국제사회의 지속적인 관심과 지지를 당부했다.

이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·엣 트위터)에 "1년 전 만났던 구테레쉬 사무총장을 다시 만나 심도 있는 대화를 나눴다"며 이같이 밝혔다. 이 대통령이 구테레쉬 사무총장과 만난 것은 지난해 6월 주요 7개국(G7) 정상회의 계기 환담과 9월 유엔 총회 계기 면담에 이어 세 번째다.

81차 유엔 총회 참석차 미국을 방문 중인 이재명 대통령이 22일(현지시간) 유엔 본부에서 안토니우 구테레쉬 유엔 사무총장을 만나 악수하며 인사하고 있다. [사진=이재명 대통령 엑스]

이 대통령은 "지난 1년간 세계 곳곳에서 분쟁과 위기가 이어진 가운데, 국제사회의 평화와 협력을 위한 유엔의 역할에 대해서도 의견을 나눴다"며 "한국 정부의 한반도 평화공존 정책을 설명하고 한반도 평화를 위한 유엔과 국제사회의 지속적인 관심과 지지도 당부했다"고 전했다.

성기홍 청와대 홍보수석은 서면 브리핑에서 "이 대통령은 구테레쉬 사무총장과 만나 한-유엔 협력과 한반도 문제 등에 대해 의견을 나눴다"며 "구테레쉬 사무총장은 국제 평화와 안보, 지속가능개발, 기후위기 대응 등 제반 분야에서 한국이 건설적으로 기여해오고 있음을 높게 평가했다"고 설명했다.

이 대통령은 또한 "국제사회의 분열과 갈등이 심화하는 상황에서 한국과 같은 중견국의 역할이 더욱 중요하다"고 강조했다.

이 대통령은 지난 10년간 유엔헌장과 국제법 원칙을 수호하고 다자주의를 지키고자 노력해온 구테레쉬 사무총장의 리더십을 높이 평가했다. 이어 유엔의 지원으로 산업화와 민주화를 이룩한 대한민국은 올해 유엔총회 주제인 '모두를 위한 성과를 내는 유엔'이 현실에서 가능함을 보여주는 산 증거라고 했다.

이 대통령은 "많은 사람이 유엔의 성과를 체감할 수 있도록 필요한 역할을 계속해 나가겠다"고 약속했다.

이 대통령은 아울러 "한국 정부는 '싸울 필요가 없는 평화가 가장 확실한 안보'라는 인식 아래 남북이 평화롭게 공존하고 함께 성장하는 한반도를 만들고자 노력하고 있다"며 "향후 이 과정에서 유엔과의 적극적인 소통과 협력을 기대한다"고 했다.

구테레쉬 사무총장은 "한국 정부의 제반 외교정책, 특히 한반도 평화를 위한 정책을 적극 지지한다"며 "이 노력이 결실을 맺을 수 있도록 유엔도 가능한 역할을 계속 모색해 나가겠다"고 했다.

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