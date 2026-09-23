G마켓, 국내 여행상품 최대 55%·숙박 최대 8만원 할인

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패키지·입장권 할인 11월 20일까지

숙박세일페스타 참여 11월 8일까지

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = G마켓이 가을 여행철을 맞아 국내 여행상품을 최대 55%, 국내 숙박상품을 최대 8만원 할인하는 프로모션을 연다고 23일 밝혔다.

G마켓은 11월 20일까지 '가을 여행상품 할인전'을 열고 국내 여행상품을 최대 55% 할인가에 판매한다. 문화체육관광부와 한국관광공사의 정부지원사업과 연계한 국내여행 프로모션으로, G마켓이 단독 운영한다.

G마켓이 11월 20일까지 '가을 여행상품 할인전'을 열고 국내 여행상품을 최대 55% 할인한다. [사진=G마켓]

할인은 '친환경패키지', '지역특화' 등 여행 테마별 최대 50% 할인쿠폰 4종에 5% 중복쿠폰을 더해 적용된다. 쿠폰은 행사 기간 각각 2회씩 내려받을 수 있고 할인 한도는 최대 5만원이다. 행사 상품은 다음달 1일부터 11월 30일까지 사용할 수 있다.

대상은 여행사 90곳의 국내여행 패키지와 입장권 등 150여개 상품이다. 서울에서 출발해 바지락캐기 체험과 안산 바다향기수목원을 도는 당일치기 상품 '화성·안산 황금 해안길', 부산 태종대와 해운대에 이어 거제·통영을 둘러보는 2박3일 상품 '경상남도 랜드마크 투어' 등이 포함됐다.

숙박 부문에서는 11월 8일까지 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관하는 국내 관광 활성화 사업 '2026 대한민국 숙박세일페스타 하반기편'에 참여한다. 서울·경기·인천·세종·충북을 제외한 비수도권 숙박상품이 대상으로, 최대 8만원의 할인 혜택을 제공한다.

정부가 지원하는 3만원 할인쿠폰은 매일 오전 10시 제공되며 행사 기간 1인당 1매를 발급한다. 준비 수량이 소진되면 조기 마감될 수 있다. 여기에 삼성카드로 결제하면 G마켓 단독으로 7%를 최대 5만원까지 추가 할인한다.

숙박 상품은 야놀자, 여기어때 등 입점 여행사 12곳의 4만7000여개를 모아 선보인다. '라한호텔 전주', '통영 마리나', '제주신화월드 신화관' 등이 대표 상품이다.

kji01@newspim.com