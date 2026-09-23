밸로프, 'AVA RE:BIRTH' 사전예약 시작

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AVA IP 기반 스핀오프…이달 24일부터 CBT 2000명 모집



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 글로벌 게임 퍼블리싱 플랫폼 기업 밸로프가 네오위즈가 보유한 'Alliance of Valiant Arms(AVA)' 지식재산권(IP) 라이선스를 확보해 독자 개발한 스핀오프 게임 'AVA RE:BIRTH'의 사전예약과 클로즈 베타 테스트(CBT) 참가자 모집을 오는 24일부터 시작한다고 23일 밝혔다.

'AVA RE:BIRTH'는 원작 AVA의 주요 콘텐츠와 게임성을 바탕으로 신규 모드와 밸런스 조정 등을 적용한 스핀오프 게임이다. 밸로프는 지난달 티저 페이지와 영상을 공개한 데 이어 익스트랙션 슈터 장르 요소를 적용한 전용 콘텐츠 'HUNTING FIELD'를 선보였다.

회사는 지난 11일 게임 밸런스 조정 방침도 공개했다. 전장과 전투 상황에 따라 병종을 선택하고 팀 단위 전략을 활용하는 요소의 비중을 높이는 방향이다.

[사진=밸로프]

사전예약과 CBT 참가자 모집은 일본을 중심으로 한국·대만·중국을 제외한 주요 해외 서비스 지역에서 진행한다. CBT 참가자는 2000명으로 제한한다. 밸로프는 캐릭터명 사전 선점 이벤트도 함께 진행할 예정이다.

정식 서비스는 밸로프의 글로벌 플랫폼 'VFUN'과 일본 '피망(Pmang)' 플랫폼을 통해 제공할 예정이다. 회사는 일본을 비롯해 태국, 러시아, 브라질 등을 주요 해외 시장으로 보고 서비스를 준비하고 있다.

밸로프에 따르면 원작 AVA는 일본에서 누적 이용자 약 300만명, 누적 매출 100억엔 이상을 기록했다. 회사 측은 지난달 공개한 AVA 일본 서비스 관련 게시물 가운데 한 이용자의 전적을 소개한 X 게시물이 약 330만회 조회됐다고 설명했다.

밸로프는 일본 자회사 G.O.P를 중심으로 쌓은 온라인 1인칭 슈팅(FPS) 게임 운영 경험을 활용해 해외 서비스를 확대할 계획이다.

밸로프 관계자는 "이번 CBT를 통해 'AVA RE:BIRTH'를 기다려온 해외 이용자들이 게임을 직접 체험할 수 있게 됐다"며 "올가을 정식 서비스를 목표로 이용자들과 소통을 이어가고 일본을 비롯한 주요 해외 시장에서 서비스를 준비하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com