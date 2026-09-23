李대통령, 트럼프와 30분 정상회담…핵잠·농축재처리·전작권 논의

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 22일 트럼프와 정상회담했다.
- 양국은 전략투자와 조인트팩트시트 후속협의를 이어가기로 했다.
- 북미대화 재확인 속 한반도 평화 소통을 강화했다.
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트럼프, 북한과의 대화 의지 재확인
한반도 지속 가능한 평화 긴밀 소통
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 22일(현지시간) 유엔 총회 참석을 계기로 도널드 트럼프 미국 대통령과 양자 정상회담을 하고 북미 대화 의지를 재확인하고 한미 간 긴밀한 소통을 이어가기로 했다.
이 대통령은 한미 간 전략 투자 사업 논의에서 큰 진전을 이룬 것을 환영했다.
위성락 국가안보실장은 이날 미국 뉴욕 현지 프레스센터에서 브리핑을 열고 "이 대통령은 트럼프 대통령과 저녁 7시 20분부터 약 30분 동안 한미 정상회담을 했다"고 밝혔다.
두 정상은 한미 양국이 전략 투자 사업 논의에서 큰 진전을 이룬 점을 높이 평가했다. 지난해 11월에 발표한 한미 정상 공동설명(조인트 팩트시트) 자료를 토대로 ▲핵추진 잠수함 ▲우라늄 농축 ▲핵연료 재처리 ▲조선 협력 ▲전시작전통제권 전환 등 분야에서도 협력을 한층 심화하고자 하는 공동 의지를 확인하고 후속 협의를 이어가기로 했다.
위 실장은 "트럼프 대통령은 북한과의 대화 의지를 재확인 했다"며 "한미 정상은 피스메이커와 페이스메이커로서 대화의 물꼬를 트고 한반도에서의 지속 가능한 평화가 정착될 수 있도록 긴밀히 소통해 나가자고 했다"고 밝혔다.
위 실장은 "이 대통령은 내일로 예정된 미중 정상회담이 한중 관계를 포함해 역내 정세에 중요하다고 언급하고 성공적인 개최를 기원했다"고 말했다.
pcjay@newspim.com