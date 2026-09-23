한국타이어, 헝가리서 사회공헌 성과 인정…CSR 활동 '대상'

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 헝가리에서 펼친 지역사회 공헌 활동을 인정받아 현지 진출 한국 기업 대상 사회공헌(CSR) 시상식에서 대상을 받았다.

(왼쪽부터) 박철민 주헝가리 대한민국대사, 한국타이어 헝가리공장 김형규 HR 팀장. [사진=한국타이어]

한국타이어는 지난 18일(현지시간) 헝가리 부다페스트에서 열린 주헝가리 대한민국 대사관 주최 '제2회 헝가리 진출기업 CSR 활동 시상식'에서 대상을 수상했다고 23일 밝혔다. 지난해 '지역사회 공헌상'에 이어 2년 연속 수상이다.

한국타이어 헝가리공장은 사회공헌과 보건·건강, 교육을 중심으로 지역 맞춤형 활동을 진행하고 있다. 2012년부터 '한국 가치창출 프로그램'을 통해 헝가리 국립 구급대와 적십자사 등 약 2800개 기관·단체에 타이어 3만개 이상을 기부했다.

올해 5월에는 지역 주민 400여명을 대상으로 혈압·혈당 검사 등을 제공하는 건강검진 행사를 열었다. 소외계층 아동 학용품 지원과 현지 학교·대학교 연계 교육, 인턴십 장학 프로그램도 운영하고 있다.

한국타이어는 헝가리를 비롯해 미국과 중국, 인도네시아 등 글로벌 생산거점에서도 지역 특성에 맞춘 사회공헌 활동을 이어갈 계획이다.

chanw@newspim.com