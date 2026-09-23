LG전자 아이돌 그룹 '에이아이돌' 음악방송 데뷔

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세탁건조기 'AI 워시콤보' 특징 담은 5인조 그룹

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG전자 'AI워시콤보' 특징 맞춰 구성된 5인조 그룹 '에이아이돌(AI-DOL)'이 본격적인 활동에 돌입했다.

LG전자가 기획·제작한 5인조 아이돌 그룹 에이아이돌이 17일부터 주요 음악방송에 출연하며 본격 활동을 시작했다고 23일 밝혔다.

에이아이돌은 지난 17일과 19일 Mnet '엠카운트다운'과 MBC '쇼! 음악중심'에 신인 걸그룹으로 소개됐다. 오는 29일에는 ENA '케이팝업 차트쇼'에 출연할 예정이다. 내달부터는 유튜브 채널과 매거진 인터뷰 활동을 진행한다.

LG전자 '에이아이돌' 활동 영상 캡처 이미지. [사진=LG전자]

에이아이돌은 올인원 세탁건조기 'AI 워시콤보'의 특징을 표현하기 위해 구성됐다. 초기에 가상 아이돌로 오해받기도 했으나 실제 아이돌 경험이 있거나 연습생 출신의 실존 멤버들이다. 리더 이연, 모아, 성현, 희재, 수아 5명이 각각 대용량, AI 타임센싱, AI 세탁·건조, 미니멀 디자인, 미니워시 기능을 상징한다.

데뷔곡 '아이워시(I WASH)'는 22일부터 애플뮤직, 스포티파이, 멜론, 플로 등 50여개 음원, SNS 플랫폼에 공개됐다. 10월 중에는 LG 세탁기의 종료음 콘텐츠로도 적용될 예정이며, 팬들은 씽큐(ThinQ) 앱을 통해 종료음을 다운로드해 세탁기에 적용할 수 있다.

에이아이돌은 7월 티징 영상으로 시작해 8월 안무 챌린지를 통해 관심을 모았다. 챌린지에는 가수 최예나, 코미디언 이선민, 안무가 효진초이 등이 참여했으며, 인스타그램 인기 상승 오디오 1위와 릴스 인기 순위 4위를 기록했다.

오성택 LG전자 한국마케팅커뮤니케이션담당 상무는 "티징 영상 때부터 소비자 반응과 관심이 예상보다 뜨거워 활동 범위와 기간을 더욱 확대하게 됐다"며 "향후 에이아이돌의 팬덤이 구축된다면 팬들의 기대에 보답할 수 있는 다양한 오프라인 행사 마련도 고려해볼 것"이라고 말했다.

raul1649@newspim.com