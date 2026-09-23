스마일게이트 희망스튜디오, '사회적가치 페스타'서 게임형 기부 플랫폼 소개

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'로스트아크' 모코코 활용 소셜 게임 2종 운영

내달 16일까지 FUNding 진행…취약계층 지원

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 스마일게이트 희망스튜디오는 지난 21일부터 22일까지 서울 코엑스에서 열린 '제3회 대한민국 사회적가치 페스타'에 참가했다고 23일 밝혔다.

지난 21~22일 서울 코엑스에서 열린 제3회 대한민국 사회적가치 페스타에 마련된 희망스튜디오 특설 부스. [사진=스마일게이트]

희망스튜디오는 행사 '혁신&환경' 존에서 '기부의 게임화(Gamifying Giving)'를 주제로 부스를 운영하고, 게임 요소를 활용해 이용자의 기부 참여를 유도하는 희망스튜디오 기부 플랫폼을 소개했다.

현장 '스마일 기부오락실'에서는 '로스트아크' 캐릭터 IP '모코코'를 활용한 소셜 게임 '모두의 수확'과 '다시, 바다'를 선보였다. '모두의 수확'은 기아 문제를, '다시, 바다'는 환경 보존을 주제로 구성됐다.

행사 기간 참가자들은 게임을 통해 '모두의 수확'에서 6만5658끼 분량의 과일을 수확하고, '다시, 바다'에서 9766kg의 해양쓰레기를 수거하는 가상 체험에 참여했다. 이 밖에도 뽑기 등 참여형 프로그램을 운영했다.

지난 21~22일 열린 제3회 대한민국 사회적가치 페스타에 마련된 희망스튜디오 특설 부스에서 관람객들이 게임을 플레이 하는 모습. [사진=스마일게이트]

희망스튜디오는 행사와 연계한 기부 캠페인 '즐거운 참여로, 더 좋은 세상을 만들어요' FUNding을 다음 달 16일까지 진행한다. 모금액은 인구감소지역과 도서산간지역 취약계층 아동·청소년을 위한 디지털 기기 지원에 사용된다.

권연주 희망스튜디오 이사는 "앞으로도 기업·공익단체 및 기관, 일반 대중을 연결하는 플랫폼으로 사회적 가치를 확산해 나가겠다"고 말했다.

flurry327@newspim.com