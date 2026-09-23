교원그룹 키녹, 식음료 서비스 강화…"반려동물과 체류 경험 확대"

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 교원그룹이 운영하는 펫 프렌들리 호텔 키녹(KINOCK)이 식음료 서비스를 강화한다고 23일 밝혔다. 프리미엄 조식과 프라이빗 바베큐(BBQ) 서비스를 새롭게 선보이며 미식 경험을 확대한다는 전략이다.

키녹의 카페 스니프(Sniff)는 시즌별 브런치와 디너 메뉴를 비롯해 매일 아침 갓 구운 스콘·크루아상·페이스트리 등 다양한 베이커리 메뉴를 선보이고 있다. 멍푸치노, 멍파르페, 멍치킨, 멍피자 등 반려동물을 위한 전용 메뉴도 다양하게 갖추고 있다. 지난해에는 '블루리본서베이: 전국의 맛집 2025'에 수록되며 F&B 경쟁력을 인정받기도 했다.

프라이빗 BBQ 서비스 [사진=키녹]

키녹은 고객의 체류 경험을 강화하기 위해 F&B 서비스를 업그레이드했다. 먼저 매일 아침 제공되는 조식 '굿모닝 서비스'를 프리미엄 구성으로 새롭게 선보인다. 프리미엄 굿모닝 서비스는 쉬림프 샐러드와 블루베리잼·견과류를 곁들인 그릭요거트, 반려동물 전용 삼계죽 등으로 구성했다. 투숙객과 반려동물이 함께 건강하고 든든한 아침을 즐길 수 있도록 메뉴를 구성한 것이 특징이다.

키녹 관계자는 "프리미엄 조식을 추가해 조식 선택지를 넓히고, 반려동물과 함께 야외에서 BBQ를 즐길 수 있는 메뉴도 마련했다"며 "앞으로도 투숙객과 반려동물이 키녹에서 머무는 시간이 더욱 풍성해질 수 있도록 F&B 서비스를 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

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