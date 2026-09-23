김영진, 김현지 거취 논란에 "지금 판단 일러...모든 결정은 李대통령이 할 것"

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"강훈식 사퇴, 지지율 하락 등에 따른 결단"

"인사 시스템, 쇄신책 마련해야"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 대표적인 친명(친이재명)계인 김영진 더불어민주당 의원은 23일 김현지 청와대 제1부속실장의 거취 논란과 관련해 "인사 문제는 대통령의 고유권한이기 때문에 지금 판단하는 건 좀 이르다"고 밝혔다.

김 의원은 이날 MBC 라디오 '김종배의 시선집중' 인터뷰에서 "김 실장이 역할을 했고 책임을 다했는지에 대해서는 사실 내부에 있는 사람들이 아는 문제"라며 "그 모든 결정은 이재명 대통령이 할 것"이라고 말했다.

22대 국회 후반기 행정안전위원장으로 선출된 김영진 더불어민주당 의원이 30일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제436회 국회(임시회) 제4차 본회의에서 당선 인사를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

강훈식 대통령비서실장의 사의 표명을 두고 야권에서 '경기·성남 라인 감싸기용 꼬리 자르기'라고 비판하는 것에 대해서는 "현재는 실체적 진실이 밝혀지지 않은 상황"이라고 선을 그었다.

계속해서 김 의원은 "인사 문제뿐만 아니라 전체적인 상황 보좌와 그에 따른 부족함에 대한 (강 실장의) 의견 표명이었다"며 "초창기 내각 및 청와대 구성 등에서 자기 역할을 충분히 한 만큼, 지지율 하락과 보좌 책임에 따라 결단을 내린 것"이라고 설명했다.

아울러 김 의원은 향후 인사 시스템의 재정비 필요성을 강조했다.

그는 "대통령이 순방 중일 때 왜 이런 문제가 발생했는지 인사수석실과 민정수석실 등의 역할과 책무에 대해 사실관계를 정확히 짚어봐야 한다"며 "어느 부분에서 문제가 있었는지 파악해 대통령 귀국 후 보고하고 이에 따른 쇄신책을 마련하는 것이 필요하다"고 지적했다.

seo00@newspim.com