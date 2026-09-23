버넥트, 경기도 피지컬 AI 정책간담회 참석

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

제조기업 도입 확대·산업 생태계 활성화 방안 논의

확산센터 운영 경험 공유…소규모 실증·기업 매칭 제안

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 버넥트가 경기도경제과학진흥원 R&DB센터에서 열린 '경기도 피지컬 AI 생태계 활성화를 위한 정책간담회'에 참석해 제조기업의 피지컬 인공지능(AI) 도입 확대와 산업 생태계 활성화 방안을 논의했다고 23일 밝혔다.

이번 간담회에는 경기도의회 미래과학협력위원회와 경기도, 시흥시 등 지방자치단체를 비롯해 제조기업, AI·로봇 기업, 대학, 연구기관, 관련 협회 관계자들이 참석했다.

참석자들은 제조기업이 피지컬 AI를 도입하는 과정에서 겪는 초기 투자비 부담과 투자 대비 효과(ROI) 검증, 전문인력 부족 등의 애로사항을 공유했다. 현장 실증 지원과 수요·공급기업 간 협력 방안도 논의했다.

사진은 경기도경제과학진흥원 R&DB센터에서 열린 '경기도 피지컬 AI 생태계 활성화를 위한 정책간담회' 현장. [사진=버넥트]

버넥트는 경기도 '피지컬 AI 확산센터 구축 및 운영사업'의 민간 위탁 사업자인 버넥트 컨소시엄 주관사다. 성남과 시흥의 피지컬 AI 확산센터를 거점으로 제조기업을 대상으로 AI 컨설팅과 현장 실증, 교육 등을 진행하고 있다.

버넥트는 이날 확산센터 운영 과정에서 파악한 제조기업의 기술 도입 애로사항과 지원 필요사항을 공유했다. 실제 공정 적용을 확대하려면 현장별 활용 사례를 확보하고 소규모 개념검증(PoC)을 통해 기술 효과를 확인할 수 있는 환경이 필요하다는 의견도 제시했다.

수요기업과 공급기업을 연결하는 지원체계의 필요성도 강조했다. 기업 현장 진단과 실증 지원을 연계하고 AI·로봇·제조기업 간 협력 네트워크를 구축해 현장의 기술 수요가 실제 사업으로 이어질 수 있도록 지원해야 한다는 설명이다.

하태진 버넥트 대표는 "피지컬 AI가 산업 현장에 확산되기 위해서는 기술 개발뿐 아니라 실제 제조기업의 공정에 적용하고 효과를 검증하는 과정이 중요하다"며 "피지컬 AI 확산센터 사업을 통해 제조기업의 현장 수요를 발굴하고 실증과 적용을 지원하겠다"고 말했다.

버넥트는 AI와 공간 컴퓨팅 기술을 활용해 산업 현장의 인공지능 전환(AX)을 지원하고 있다. 경기도 피지컬 AI 확산센터 구축·운영과 함께 제조·국방·인프라 분야에서 관련 기술의 실증과 적용을 추진하고 있다.

dconnect@newspim.com