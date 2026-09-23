벤츠, '기브앤 레이스' 기부금 5억원 결실…과천 아동보호기관 개소

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회가 시민 참여형 기부 행사 '기브앤 레이스'를 통해 마련한 기부금 5억원으로 설치를 지원한 과천시아동보호전문기관이 문을 열었다.

(왼쪽부터) 아이들과미래재단 이훈규 이사장, 한국예술심리상담협회 박경화 대표, 과천시 신계용 시장, 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회 이상국 위원(메르세데스-벤츠 코리아 부사장)이 22일 과천시아동보호전문기관 개소식에서 기념촬영을 하고 있다. [사진=벤츠코리아]

벤츠 사회공헌위원회는 22일 과천시아동보호전문기관이 개소하고 본격적인 운영에 들어갔다고 밝혔다. 인천 검암과 부산 중부산에 이어 위원회가 설치를 지원한 세 번째 아동보호전문기관이다.

제12회 기브앤 레이스를 통해 조성된 기부금 5억원은 기관 내 사무실과 상담실, 프로그램실 조성과 아동학대 사례관리·상담에 필요한 기자재 마련 등에 활용됐다.

기관은 학대피해아동과 가족을 대상으로 상담과 사례관리, 심리검사·치료 연계, 재학대 예방 사후관리 등을 제공한다. 아동학대행위자 상담·교육과 예방교육도 진행한다.

기브앤 레이스는 2017년 시작해 제13회까지 누적 약 16만5000명이 참가했으며 약 86억원의 기부금을 조성했다. 벤츠 사회공헌위원회는 현재 동두천시에도 아동보호전문기관 조성을 지원하고 있다.

chanw@newspim.com