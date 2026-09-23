네오위즈, 추석 맞아 주요 게임 8종 이벤트 진행

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'고양이와 스프'·'슬러거' 등 접속·보상 이벤트

피망 웹보드 5종·'신 천상비'도 추석 콘텐츠 운영

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 네오위즈는 추석을 맞아 주요 PC·모바일 게임 8종에서 기념 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.

네오위즈가 PC·모바일 게임 8종에서 추석 기념 이벤트를 진행한다. [사진=네오위즈]

'고양이와 스프'는 오는 24일부터 10월 4일까지 접속 이용자에게 '저승사자 코스튬 세트'를 무료로 제공한다. '슬러거'는 오는 27일까지 경험치와 포인트샵 획득 포인트를 3배로 높이고, 10월 12일까지 송편 만들기와 윷놀이 이벤트를 진행한다.

'피망 뉴맞고', '피망 섯다', '피망 뉴베가스', '피망 쇼다운 홀덤', '피망 포커' 등 웹보드 게임 5종은 '타짜: 벨제붑의 노래' 컬래버레이션 이벤트를 진행한다. 게임 접속으로 코인을 모아 순금 1돈과 백화점 상품권 등 경품에 응모할 수 있다.

각 게임별로 한정 아바타와 게임 재화, 경품 응모권 등을 제공하는 인게임 이벤트도 마련했다.

MMORPG '신 천상비'는 10월 8일까지 '한가위 무림 대잔치'를 열고 한복수호령을 포함한 선물 세트와 달토끼 몬스터 이벤트, 추석 연휴 경험치 2배 혜택 등을 제공한다.

flurry327@newspim.com