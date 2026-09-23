어깨동무 연예인봉사단, 광주서 30여 팀 참여 문화·예술·스포츠 융합 축제 개최

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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 어깨동무 연예인봉사단(단장 박형석)이 지난 20일 광주교육대학교에서 지역 시민들을 대상으로 한 '전남·광주 통합 특별시민을 위한 한마음 대축제'를 개최했다.

[사진=어깨동무 연예인봉사단 제공]

이번 행사는 오전 10시부터 오후 7시까지 약 9시간에 걸쳐 진행됐으며, 총 30여 팀의 문화·예술·스포츠계 관계자들이 참여했다. 난타, 사물놀이, 줄타기 등 전통문화 공연을 비롯해 트로트, K팝 등 대중가요 무대가 함께 편성되어 유소년부터 성인 관람객까지 전 세대를 아우르는 융합형 문화 행사로 구성됐다.

무대 행사에는 개그우먼 김지선의 오프닝 진행을 시작으로 가수 김혜연, 송가인, 신유, 나태주, 현진우, 남규리, 그룹 브브걸 등이 무대에 올랐다. 아울러 배우 조승연, 정희태를 포함해 일레븐, 무지개상사 등 다수의 대중문화 예술인들이 공연 및 프로그램에 동참했다.

단순 관람을 넘어선 시민 참여형 체험 프로그램도 병행 운영됐다. 아이돌 그룹 일레븐은 현장 참가자들을 대상으로 안무를 지도하는 K팝 댄스 교실을 진행했으며, 농구 국가대표 출신 한기범은 어린이 및 청소년 참가자들에게 농구공 다루는 법과 기본 동작을 지도하는 스포츠 강습을 맡았다.

[사진=어깨동무 연예인봉사단 제공]

이번 행사는 지난 8일 공식 출범한 어깨동무 연예인봉사단의 지역사회 연계 활동의 일환으로 기획됐다. 특히 해당 봉사단 고문으로 활동 중인 정준호 국회의원(전남광주통합특별시 북구갑·국회 문화체육관광위원회)의 방문 요청과 협조를 통해 광주 지역 유치가 추진됐다.

박형석 어깨동무 연예인봉사단 단장은 "대중문화 예술인 및 스포츠인들의 전문적인 재능을 지역 시민들과 나누는 것이 봉사단의 핵심 가치"라며 "앞으로도 문화적으로 소외된 지역을 직접 방문하여 공연과 체험을 결합한 나눔 활동을 지속적으로 이어갈 계획"이라고 밝혔다.

ohzin@newspim.com