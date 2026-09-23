롯데홈쇼핑, 한가위 맞아 임직원 체육행사...송편 봉사도 진행

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직원 200명 참여, 빚은 송편 지역 장애인 200세대에 전달

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데홈쇼핑은 지난 22일 서울 영등포구 본사에서 한가위를 맞아 직원 체육행사와 송편 빚기 봉사활동을 함께 진행했다고 23일 밝혔다.

'다함께 더 높게'라는 이름의 행사는 부서와 직급의 경계 없이 직원들이 소통하고 유대감을 높이기 위해 기획됐다. 참가 직원들은 소속에 관계없이 팀을 구성해 단체 줄넘기, 축구 슈팅, 판 뒤집기 등 협동 프로그램에 참여했다.

롯데홈쇼핑은 지난 22일 서울 영등포구 양평동 본사에서 한가위를 맞아 체육 프로그램과 송편 빚기 봉사활동으로 구성된 사내행사 '다함께 더 높게'를 진행했다고 밝혔다. [사진=롯데홈쇼핑 제공]

동시에 진행된 송편 빚기 봉사활동은 롯데홈쇼핑의 사회공헌 프로그램 '희망수라간'과 연계했다. 예상보다 많은 직원들이 참여하면서 준비한 재료가 예정 시간보다 일찍 소진됐다. 행사 측은 '다작상', '장인상', '금손상' 등 이색 시상으로 참여의 재미를 더했다.

직원들이 빚은 송편은 영등포구사회복지협의회를 통해 지역 장애인 가정 200세대에 전달됐다.

박재홍 롯데홈쇼핑 전략지원본부장은 "한가위를 맞아 직원들이 함께 어울리고 지역사회 이웃과 온정을 나누는 자리를 마련했다"며 "앞으로도 일상 속에서 나눔의 가치를 함께 실천할 수 있는 참여형 프로그램을 확대해 나가겠다"고 말했다.

nrd@newspim.com