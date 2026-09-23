최우형 케이뱅크 은행장, 불법사금융 피해 예방 캠페인 동참

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 최우형 케이뱅크 은행장이 불법사금융 피해 예방과 금융 취약계층 보호를 위한 캠페인에 동참했다고 케이뱅크가 23일 밝혔다.

최우형 케이뱅크 은행장이 23일 서울 중구 케이뱅크 사옥에서 불법사금융 피해 방지 캠페인에 참여한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. [사진=케이뱅크]

서민금융진흥원이 지난 7월 시작한 이번 캠페인은 불법사금융으로 어려움을 겪는 시민을 보호하기 위해 마련됐다. 최 은행장은 캠페인을 통해 불법사금융 피해 예방 의지를 전했으며, 케이뱅크는 중·저신용자와 소상공인 등 금융 취약계층 대상 상품과 서비스를 지속 확대해왔다.

아울러 금융 취약계층의 금융 역량 강화를 위한 교육 활동도 진행하고 있다. 케이뱅크는 지난 6월 경기 하남시 민들레꽃피우기 지역아동센터를 방문해 청소년 대상 금융 교육을 실시했으며, 보이스피싱 예방법과 기초 금융상식을 전달했다.

이번 캠페인은 참여자가 메시지를 담은 사진이나 영상을 사회관계망서비스(SNS)에 게시한 뒤 다음 주자를 지정하는 릴레이 방식으로 운영된다. 최 은행장은 윤호영 카카오뱅크 대표와 강태영 NH농협은행장의 지목을 받아 참여했으며, 다음 주자로 정상혁 신한은행장과 김태한 BNK경남은행장을 지목했다.

최우형 은행장은 "불법사금융 피해를 예방하기 위해서는 금융 취약계층이 제도권 금융 안에서 보호받을 수 있는 환경 조성이 필수적"이라며 "케이뱅크는 금융 접근성을 높이고 소비자 보호를 강화하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com