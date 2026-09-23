한컴위드, AI 문서 자동 분류 기술 개발

커넥셔너리와 협력…데이터 보안 체계 강화

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 한컴위드가 AI 의사결정 인프라 기업 커넥셔너리와 AI 기반 문서 자동 분류 제품 공동 개발을 위한 양해각서를 체결했다고 23일 밝혔다.

한컴위드의 데이터 보안 태세 관리(DSPM) 및 데이터 암호화 기술에 커넥셔너리의 AI 데이터 분류·상태관리 엔진 '클래시피케이션 스튜디오'를 결합한다.

한컴위드가 AI 의사결정 인프라 기업 커넥셔너리와 AI 기반 문서 자동 분류 제품 공동 개발을 위한 양해각서를 체결했다고 23일 밝혔다. [사진= 한컴위드]

DSPM 기술은 국가 망 보안체계(N2SF)의 기밀·민감·공개(C/S/O) 등급분류를 기반으로 조직 내 데이터 자산을 식별하고 보안 상태를 파악한다. 양자내성암호(PQC) 기술을 탑재한 데이터 암호화 솔루션 '한컴엑스디비'가 연계돼 자산 식별부터 암호화까지 통합 관리를 지원한다.

'클래시피케이션 스튜디오'는 비정형 데이터를 의미 단위로 구조화해 규정상 적용 조건과 대조한 후 등급과 판단 근거를 제안하는 AI 엔진이다. 데이터 및 업무 환경 변화에 따른 등급 변동을 지속 관리한다.

양사는 비정형 문서의 맥락 파악부터 실시간 위험 식별, 자동 암호화로 이어지는 보안 체계를 구축할 계획이다. 한컴위드는 기존 수작업 및 규칙 기반 분류 방식의 오탐률을 낮춰 고위험 자산 보호와 업무 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대했다.

전날 진행된 이번 협약은 N2SF 도입에 따른 공공기관의 데이터 분류 수요에 대응하기 위해 추진됐다. 양사는 향후 제품 상용화를 위한 기능 고도화, 공공기관 등 신규 수요처를 대상으로 한 공동 제안, 영업, 마케팅, 기술검증(PoC) 등으로 협력을 확대할 방침이다.

이지원 커넥셔너리 대표는 "AI 기반 데이터 분류의 가치는 단순히 문서에 보안등급을 자동으로 부여하는 데 있는 것이 아니라 문서에 포함된 정보를 의미 단위로 살펴 실제 정보와 적용 기준을 연결하고 분류 결과와 판단 근거를 함께 제시하는 데 있다"며 "담당자가 판단 근거를 쉽게 확인하고 데이터와 업무 환경의 변화에 따라 분류 근거와 상태 변화를 지속적으로 관리할 수 있도록 함으로써 조직이 보유한 정보에 대한 가시성을 높이고 N2SF에 대응하는 일관되고 추적 가능한 데이터 분류 체계를 구현해 나가겠다"고 말했다.

송상엽 한컴위드 대표는 "N2SF 전환에 따라 문서의 문맥을 정확히 이해하고 보호하는 지능형 데이터 보안의 중요성이 커지고 있다"며 "양사의 전문성을 결합해 보안 규제를 충족하면서도 데이터를 안전하게 관리할 수 있는 솔루션을 제공하겠다"고 밝혔다.

origin@newspim.com