신한금융, 추석 맞아 전통시장·취약계층에 상생 온기

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임직원 2000여명, 온누리상품권 1억원으로 장보기

구매 물품 취약계층에 전달

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한금융그룹이 추석을 앞두고 임직원 2000여명과 함께 전통시장 활성화와 취약계층 지원을 위한 상생 활동에 나섰다.

신한금융은 지난 15일부터 18일까지 나흘간 그룹사 임직원 2000여명이 참여하는 '희망을 나누는 추석맞이 상생 캠페인'을 진행했다고 23일 밝혔다.

신한금융그룹 임직원들이 전통시장에서 기부 물품을 구매하고 있다. 사진 왼쪽 위부터 아래로 정상혁 신한은행장, 박창훈 신한카드 사장, 이선훈 신한투자증권 사장, 천상영 신한라이프 사장, 민복기 신한DS 사장, 강병관 신한EZ손해보험 사장. [사진=신한금융]

이번 캠페인은 임직원들이 점심시간을 활용해 인근 전통시장에서 필요한 물품을 직접 구매하고 이를 지역 내 취약계층에 전달하는 방식으로 진행됐다. 전통시장 소비를 늘리는 동시에 명절을 앞둔 이웃들에게 실질적인 도움을 주기 위해 마련됐다.

임직원들은 총 1억원 상당의 온누리상품권을 활용해 생활용품과 위생용품, 문구류 등 아동과 어르신에게 필요한 물품을 구매했다. 특히 올해는 시장 내 여러 점포를 직접 방문하도록 참여 방식을 구성해 보다 많은 소상공인에게 소비가 이어질 수 있도록 했다.

구매한 물품에는 신한금융의 이미지를 담은 키캡으로 제작한 키링도 함께 전달했다. 취약계층 아동들이 명절 선물을 받으며 작은 즐거움도 느낄 수 있도록 한 것이다.

그룹사별 캠페인은 지역별 전통시장에서 진행됐다. 지주회사와 신한은행은 남대문시장에서, 신한투자증권·신한자산운용·신한펀드파트너스는 영등포시장에서 각각 활동했다.

신한카드와 신한라이프, 신한캐피탈, 신한저축은행, 신한DS, 신한리츠운용, 신한EZ손해보험은 광장시장을 찾아 물품을 구매하고 나눔 활동을 펼쳤다.

peterbreak22@newspim.com