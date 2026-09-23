'페이트/그랜드 오더', 신규 발렌타인 이벤트…추석 보상도 마련

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

초콜릿 모아 서번트 발렌타인 스토리·개념예장 획득

추석 기념 캠페인도 진행…성정석·할인 쿠폰 등 제공

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 넷마블은 모바일 RPG '페이트/그랜드 오더'에서 신규 이벤트 '오노노 코마치 고금초'를 실시한다고 23일 밝혔다.

넷마블이 모바일 RPG '페이트/그랜드 오더'에서 '오노노 코마치 고금초' 이벤트를 실시한다. [사진=넷마블]

이번 이벤트는 발렌타인을 테마로, 플레이를 통해 초콜릿을 모아 보유 서번트의 풀보이스 스토리와 개념예장을 획득하는 방식으로 진행된다. 메인 퀘스트 1절을 완료하면 '★5 오사카베히메(어쌔신)' 신규 코스튬도 받을 수 있다.

이벤트와 함께 '★5 오노노 코마치(캐스터)', '★5 오사카베히메(어쌔신)' 등이 등장하는 픽업 소환을 진행한다. 오는 25일부터 10월 9일까지는 픽업 대상 여성 서번트가 매일 변경되는 '발렌타인 2026 특별 픽업 소환'도 열린다.

이와 함께 10월 11일까지 '2026 추석 기념 캠페인'을 진행한다. 특별 로그인 보너스와 추석 감사 미션을 통해 성정석 등을 제공하고, 프리 퀘스트와 수련장·보물창고 퀘스트의 AP 소모량을 낮춘다.

웹상점에서 사용할 수 있는 5% 할인 쿠폰도 지급하며, 추석 기념 픽업 소환에는 '★5 오베론', '★4 헤파이스티온' 등이 등장한다.

flurry327@newspim.com