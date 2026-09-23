유유제약, 육군 51보병사단에 6000만원 상당 제품 기부

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국군의 날·추석 앞두고 장병 복지 지원

건강기능식품·의약품 등 전달

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유유제약은 국군의 날과 추석 연휴를 앞두고 육군 51보병사단에 6000만원 상당의 자사 제품을 기부했다고 23일 밝혔다.

유유제약은 '타우린 프리미엄 알부민 골드', '파워앤굿', '베노케이크림' 등을 51보병사단에 전달했다. 기부 제품은 장병들의 복지와 건강 증진 등을 위해 부대 내에서 활용될 예정이다.

유유제약, 육군 51보병사단에 6천만원 상당 제품 기부 [사진=유유제약]

유유제약은 군 장병과 국가유공자 등을 대상으로 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 지난해에는 국방부 유해발굴감식단과 6·25 전사자 유해발굴사업을 알리는 '유유 캠페인'을 진행했으며 국군예우사업회가 주관한 국군의 날 어린이 그림대회에 비타민을 기부했다.

충북 제천지역 국가유공자를 대상으로 건강기능식품 기부와 쌀·연탄 나눔, 명절 가정방문 봉사활동 등도 진행해 왔다. 이 같은 활동으로 국가보훈부로부터 감사패를 받기도 했다.

육군 수도군단 예하 51보병사단은 유유제약 생산공장이 1960년부터 2006년까지 위치했던 경기 안양시를 비롯해 경기 남부와 서부 해안 지역을 방어하고 있다.

박노용 유유제약 대표는 "국방의 의무를 다하는 군 장병들에게 감사의 마음을 전하는 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com