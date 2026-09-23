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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = HL로보틱스는 삼성물산 건설부문과 손잡고 자율주행 주차로봇 '파키(PARKIE)' 기반 미래 주거 솔루션 개발 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.

두 회사의 과제는 '주차 스트레스 제로', 꿈의 보금자리라 하는 차세대 스마트 주거 환경 조성에 초점이 맞춰졌다.

파키가 프로젝트 핵심, 단순 주차 편의를 돕는 차원을 넘어 아파트 입주민의 삶의 방식을 획기적으로 바꾸는 것이 이번 협력의 궁극적 목표다.

HL로보틱스, 삼성물산과 주차로봇 '파키' 개발 협력 [사진=HL로보틱스]

HL로보틱스의 첨단 로봇 관제 시스템과 삼성물산의 통합 주거생활 플랫폼 '홈닉(Homeniq)'을 연동, 자율주행 발렛 주차가 일상이 되는 자유로운 생활 동선을 선사한다는 게 양사의 구상, 첫 적용 장소는 송파구 래미안 갤러리에 꾸몄다.

HL로보틱스 김윤기 대표는 "국내 대표 하이엔드 주거 브랜드 래미안과의 협력은 HL로보틱스 주차로봇 기술이 공동주택 시장으로 확산되는 중요한 전환점"이라며 "주차로봇 솔루션의 완성도를 높여 고객에게 새로운 경험을 제공하고, 스마트 주거 서비스 시장으로 사업 영역을 넓혀가겠다"고 밝혔다.

tack@newspim.com