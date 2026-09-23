포스코퓨처엠, SK온에 LFP 양극재 공급…국내 배터리 3사 고객사 확보

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2027~2029년 3년간 공급…합의 시 2년 추가 연장 가능

포항 하이니켈 라인 일부 LFP 전환…추가 수주 맞춰 생산능력 확대

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 포스코퓨처엠이 SK온과 1조1000억원 규모의 리튬인산철(LFP) 양극재 공급계약을 체결하며 LFP 시장 공략을 본격화한다.

포스코퓨처엠은 SK온과 2027년부터 2029년까지 3년간 약 1조1000억원 규모의 LFP 양극재 공급계약을 체결했다고 23일 밝혔다. 양사 합의에 따라 공급기간을 2년 추가 연장할 수 있다.

포항 영일만 4산단에 위치한 포스코퓨처엠 포항 양극재 공장 전경. 최근 포항 공장 하이니켈 양극재 생산라인 일부를 LFP 양극재 생산라인으로 전환 완료했으며, 고객사 수주에 맞춰 라인을 추가로 전환해 생산능력을 지속 확대할 계획이다.[사진=포스코퓨처엠]

포스코퓨처엠은 기존에 SK온에 음극재를 공급해 왔으며 이번 계약을 통해 처음으로 양극재까지 공급하게 됐다. 이에 따라 포스코퓨처엠은 국내 배터리 3사 모두에 양극재와 음극재를 공급하는 고객 포트폴리오를 구축하게 됐다.

이번 계약은 포스코퓨처엠이 지난달 국내 배터리 업체와 19만톤 규모의 LFP 양극재 장기 공급에 합의한 데 이은 대형 수주다.

LFP 배터리는 니켈·코발트·망간(NCM), 니켈·코발트·알루미늄(NCA) 등 삼원계 배터리보다 에너지 밀도와 출력은 낮지만 가격 경쟁력과 긴 수명이 강점으로 꼽힌다. 최근 인공지능(AI) 데이터센터 확대에 따른 전력 수요 증가로 에너지저장장치(ESS) 시장이 성장하면서 LFP 배터리 수요도 늘고 있다. 전기차 시장에서도 보급형 모델을 중심으로 채택이 확대되는 추세다.

포스코퓨처엠은 기존 NCM·NCA 중심의 양극재 포트폴리오에 LFP를 추가하며 시장 변화에 대응하고 있다. 최근 포항공장의 하이니켈 양극재 생산라인 일부를 LFP 양극재 생산라인으로 전환했으며 올해 말부터 양산·공급을 시작할 예정이다.

추가 수주에 따라 기존 생산라인을 단계적으로 전환해 LFP 양극재 생산능력도 확대할 계획이다.

원료 경쟁력 강화에도 나선다. 포스코그룹의 원료 공급망을 활용해 향후 아르헨티나 염호 리튬을 활용한 신공법을 LFP 양극재 생산에 적용해 원가 경쟁력과 품질을 높인다는 방침이다.

음극재 사업 투자도 이어지고 있다. 포스코퓨처엠은 올해 3월 글로벌 완성차 업체와 1조원 규모의 인조흑연 음극재 장기 공급계약을 체결했다. 약 3570억원을 투자해 베트남에 인조흑연 음극재 공장 신설도 추진하고 있다.

전북 새만금 국가산업단지에 건설 중인 구형흑연 가공공장은 2027년 초 시운전에 들어가 하반기 준공 및 양산을 시작할 예정이다. 구형흑연은 천연흑연 음극재의 중간 원료다.

포스코퓨처엠 관계자는 "글로벌 무역규제에 대응할 수 있는 공급망과 기술력, 다양한 제품 포트폴리오를 기반으로 주요 배터리·완성차 업체와 양·음극재 공급 협의를 이어가고 있다"고 밝혔다.

heoneykim@newspim.com