삼표시멘트, 삼척 중앙시장서 '추석 전통시장 장보기' 행사

AI 핵심 요약beta
- 삼표시멘트가 22일 삼척 중앙시장에서 장보기를 했다.
- 임직원 30여명이 참여해 지역 상권 살리기에 힘썼다.
- 경기 침체 속 상인 격려와 상생 실천에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 삼표시멘트는 지난 22일 삼척 중앙시장에서 임직원 30여명이 참여한 가운데 지역 상권에 활력을 불어넣기 위한 '추석맞이 전통시장 장보기'를 진행했다고 23일 밝혔다.
이번 행사는 최근 경기 침체와 소비심리 위축, 유통환경 변화 등으로 어려움을 겪고 있는 지역 소상공인과 시장 상인들을 격려하고 지역사회와 함께하는 상생의 가치를 실현하기 위해 마련됐다. 더불어 일상 속 청렴 문화를 확산하고 건전한 소비문화를 정착시키겠다는 취지도 함께 담았다.
삼표시멘트 관계자는 "추석을 앞두고 삶의 터전인 전통시장을 찾아 지역 상인들과 직접 소통하며 지역경제에 조금이나마 힘을 보탤 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 지역사회와의 소통을 더욱 강화하고 지역경제 활성화에 보탬이 되는 다양한 상생 활동을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com