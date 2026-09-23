오픈AI, GPT-6 솔·루나 출시…성능·비용 선택지 넓혀

비용 효율성 높인 신규 모델, 일상 업무용으로 설계

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 오픈AI(OpenAI)가 업무의 복잡도와 규모, 요구되는 속도, 예산에 따라 적합한 모델을 선택할 수 있도록 새로운 모델을 출시했다.

오픈AI가 GPT-6 아스트라에 이어 GPT-6 솔과 GPT-6 루나를 출시했다고 23일 밝혔다. GPT-6 아스트라에 가까운 전문 업무·사실성·코딩·컴퓨터 조작 능력을 더 낮은 비용으로 제공한다.

GPT-6 솔과 GPT-6 루나가 AutomationBench 평가에서 각각 높은 업무 수행 성능과 비용 효율성을 보였다. [사진=오픈AI]

기존 GPT-5.6 대비 향상된 성능을 더 빠르고 비용 효율적으로 제공해 다양한 일상 업무와 서비스에서 활용할 수 있도록 설계됐다. API 입력·출력 비용은 이전 모델의 프로모션 가격보다 50% 낮다.

영업, 마케팅, 운영, 고객 지원, 재무, 인사 등 실제 업무 환경에서 47개 도구를 활용하는 능력을 평가하는 기준에 GPT-6 솔은 33.2%를 기록했다. GPT-6 아스트라의 low 추론 점수인 30.3%보다 높았다. GPT-6 루나는 GPT-5.6 루나보다 5.4%포인트 높은 점수를 기록했으며, 작업당 비용은 58% 낮았다.

사실 정확성 평가에서 GPT-6 솔은 GPT-5.6 솔보다 약 절반 수준의 오류를 기록했다. GPT-6 루나는 높은 추론 수준에서 GPT-5.6 솔과 비슷한 정확성을 약 100분의 1 비용으로 달성했다.

코딩 작업에서 자신이 수행한 내용을 설명하는 정확성도 개선됐다. 오픈AI 내부 평가에서 GPT-6 솔의 오류 설명 비율은 1.3%, GPT-6 루나는 2.8%로, 각각 GPT-5.6 솔의 10.4%, GPT-5.6 루나의 9.5%보다 낮았다.

개발자를 위한 프롬프트 캐싱도 개선됐다. GPT-6에서는 기본 캐시 적중률을 높였으며, 캐시된 입력 토큰에는 90% 할인된 가격이 적용된다. 깃허브는 최근 수개월간 이러한 개선으로 새로 처리해야 하는 프롬프트 토큰의 비중이 50% 이상 감소했다고 밝혔다.

컴퓨터 직접 조작 능력을 평가하는 OSWorld 2.0에서 GPT-6 솔과 루나는 각각의 이전 세대 모델보다 비용 효율을 높였다. 특히 GPT-6 루나는 GPT-5.6 솔보다 높은 성능을 약 10분의 1 비용으로 기록했다.

솔과 루나는 챗GPT 워크와 코덱스에서 플러스, 프로, 비즈니스, 엔터프라이즈, 에듀 이용자를 대상으로 제공된다. 무료·유료 요금제 이용자는 데스크톱 앱에서 GPT-6 루나를 사용할 수 있다. 두 모델은 출시 당일 챗GPT 워크와 코덱스에 순차적으로 적용되며, 챗GPT의 일반 챗(Chat)에는 제공되지 않는다.

raul1649@newspim.com