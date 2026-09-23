플래티어, 금융 테크 컨퍼런스서 에이전틱 AI 플랫폼 '엑스젠' 공개

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금융권 AI 전환 경험 바탕으로 4단계 전략 제시

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 버티컬AI·DX 솔루션 전문기업 플래티어가 지난 22일 서울 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열린 '금융 테크 컨퍼런스 2026'에 참가해 AI 플랫폼 '엑스젠(XGEN)'을 공개했다고 23일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 행사는 'AI × Security × Finance'를 주제로 금융 산업의 AI 활용 확대와 보안 위협, 금융사의 기술 전략 및 보안 대응 방향을 논의하기 위해 마련됐으며, 금융·기술 분야 관계자 300여 명이 참석했다. AI 에이전트 활용이 여신 심사, 이상거래 탐지, 고객 응대 등으로 확대되면서 보안과 규제를 고려한 도입·운영 전략이 주요 의제로 다뤄졌다.

신성석 플래티어 AX EC솔루션사업본부장은 기조강연에서 '도입을 넘어 진화로—기술 변화와 조직 역량이 함께 성장하는 단계적 AX 전략'을 주제로 발표했다. 신 본부장은 제주은행과 iM캐피탈 등 금융권 AI 전환(AX) 플랫폼 구축 경험을 바탕으로 기업의 AI 성숙도에 맞춰 기술과 조직 역량을 단계적으로 고도화하는 전략의 중요성을 강조했다.

또한 조직의 AI 성숙도에 따라 지식 자산화(Knowledge), 업무 실행(Agent), 협업 자동화(Orchestration), 자율 진화(Self-Evolving)로 이어지는 4단계 AX 전략을 제시했다.

사진자료1_신성석 플래티어 AX EC솔루션사업본부장이 '금융 테크 컨퍼런스 2026'에서 단계적 AX 전략을 주제로 기조강연을 하고 있다. [사진=플래티어]

회사에 따르면 엑스젠은 유통·금융 등 다양한 산업의 AX 프로젝트에서 축적한 운영 경험을 반영했다. 기업이 AI 에이전트와 워크플로우를 디지털 자산으로 축적해 새로운 업무와 환경에 확장할 수 있도록 지원한다.

하이브리드 RAG, 하네스 엔지니어링, 자연어 기반 UI 생성 기능 'FloUI', API 자동 연동 등을 통해 AI 에이전트의 개발·운영 생산성을 높인다. 온프레미스와 클라우드 환경을 모두 지원하며, 권한 관리와 개인정보 마스킹 등 기업 환경에 필요한 보안·감사 기능도 제공한다.

행사장 내 마련된 플래티어 부스에서는 엑스젠의 주요 기능 시연과 실제 적용 사례가 소개됐다. 참관객들은 망분리 환경에 대응한 보안·거버넌스 기능과 금융권 AX 플랫폼 구축 경험을 반영한 주요 기능을 중심으로 도입 및 활용 방안에 대해 문의했다.

진병권 플래티어 ECS AX사업부문장은 "이번 컨퍼런스를 통해 AI 기술 변화에 대응하기 위한 단계적 AX 전략과 엑스젠의 실제 활용 가능성을 소개했다"며 "앞으로도 엑스젠을 중심으로 기업의 AI가 단순한 업무 지원을 넘어 업무 수행과 협업, 자율적 진화로 이어질 수 있도록 플랫폼 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com