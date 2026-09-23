"베선트 美재무, 트럼프 행정부 'AI 차르' 겸임 검토"

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 스콧 베선트 미국 재무장관이 도널드 트럼프 미국 대통령의 새로운 '인공지능(AI) 차르(czar·총괄)' 직책을 맡는 방안이 검토되고 있는 것으로 알려졌다.

22일(현지시간) 로이터 통신은 소식통을 인용해 미 의회를 중심으로 AI 기술의 위험성에 대한 우려가 커지는 상황 속에서, 베선트 장관이 신설될 AI 차르의 유력한 후보로 거론되고 있다고 보도했다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 19일 소셜미디어를 통해 AI 산업 성장을 적극 지원하기 위해 'AI 차르'란 새로운 AI 고문을 임명하고 AI 전담팀을 창설하겠다는 구상을 발표한 바 있다. 다만, 구체적인 내용이나 실행 방안에 대해서는 언급하지 않았다.

베선트 장관은 최근 미중 정상회담을 앞두고 열린 미중 고위급 경제 회담에서 AI 이슈를 주도적으로 다뤄왔다. 그는 지난 20일 뉴욕에서 허리펑 중국 부총리와 만나 AI 안전 상호 통보 메커니즘 및 미중 AI 대화 채널 신설을 제안하는 등 안보와 직결된 AI 정책에서 핵심적인 역할을 수행해 왔다.

헤지펀드 매니저 출신인 베선트 장관은 현 트럼프 행정부 들어 무역 정책 개편, 우크라이나 핵심 광물 협상, 소비자금융보호국(CFPB) 대행, 국세청(IRS) 대행 등을 겸임하거나 맡아왔으며, 대러·대이란 제재 등 주요 경제·안보 사안을 주도해 왔다.

한편 재무부 측은 베선트 장관의 AI 차르 겸임 가능성에 대해 즉각적인 입장을 내놓지 않았다.

22일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 제81차 유엔 총회 기간 중 '미주 방패' 행사에 참석한 스콧 베선트 미 재무장관의 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

wonjc6@newspim.com