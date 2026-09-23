토스뱅크, 추석 연휴 기간 고객센터 24시간 정상 운영

AI 핵심 요약beta
- 토스뱅크가 23일 추석 연휴 고객센터를 24시간 운영했다.
- 고객은 문의·상담·사기 접수를 전화·이메일·채팅으로 이용했다.
- 토스뱅크는 명절 보이스피싱·스미싱 주의를 당부했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 토스뱅크가 추석 연휴 기간 고객센터를 24시간 정상 운영한다고 23일 밝혔다.
이에 따라 고객은 일반 이용 문의와 은행 업무 상담, 금융사기 피해 접수 등 고객센터의 전 서비스를 연휴 기간 동일하게 이용할 수 있다. 서비스 이용 및 상담은 전화, 이메일, 채팅을 통해 제공된다.
토스뱅크는 추석 명절을 겨냥한 보이스피싱과 스미싱 등 금융사기 피해에 대한 주의를 당부했다. 명절 기간에는 택배 배송 조회나 외화 환전을 노린 사기 수법이 증가하는 경향이 있다. 이에 따라 출처가 불분명한 택배 안내 문자나 개인 간 외화 거래 시 주의가 요구된다.
또한 카드 배송, 과태료 고지, 경조사 알림 등을 사칭한 문자의 링크(URL) 접속과 개인정보 입력 자제를 권고했다. 피해 발생 또는 의심 시 토스뱅크 고객센터나 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단, 수사기관에 신고해 상담받을 수 있다.
토스뱅크 관계자는 "연휴 동안 금융 이용 제약을 줄이고 사기 피해에 대응할 수 있도록 24시간 상담 체계를 유지한다"며 "안전한 금융 환경 조성을 위해 노력하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com