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中 시진핑 오늘 출국, 트럼프 공항 영접·B-2 전투기 '최고 예우'

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AI 핵심 요약

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  • 시진핑 주석이 23일 펑리위안 여사와 미국 방문길에 올랐다.
  • 트럼프 대통령이 24일 백악관서 국빈 환영식을 열 예정이다.
  • 양국은 무역·대만·AI 갈등 속 대화 유지에 무게를 뒀다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

11년 만의 국빈방문, 화려한 의전 눈길
중국은 펜타닐 전구체 수출통제 강화
인공지능(AI), 대만 문제, 희토류 이견도
양측, '경쟁속 충돌 회피, 관계 관리 강화'

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 시진핑 중국 국가주석이 23일 부인 펑리위안 여사와 함께 미국 방문길에 오른다고 중국 매체를 비롯한 중화권 매체들이 23일 일제히 보도했다.

시진핑 주석의 미국 국빈방문은 2015년 이후 11년 만이며,  미중 양국 정상이 만나는 것은 올해 5월 베이징 회담 이후 4개월여만에 두번째다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 직접 공항에 나가 시 주석 부부를 영접하는 등 이례적으로 높은 수준의 의전을 예고했다.

시 주석은 현지시간 23일 워싱턴 인근 앤드루스 합동기지에 도착할 예정이다. 트럼프 대통령이 직접 영접한 뒤 24일 백악관에서 공식 환영식이 열린다. 미 육·해·공군 등이 참여하는 군사 의전과 함께 미국 공군의 B-2 스텔스 폭격기 1대와 F-22 전투기 4대가 백악관 상공을 비행하는 행사도 예정돼 있다.

백악관은 이번 방문을 미중 관계의 중요한 이정표로 규정했다. 공식 일정에는 정상회담과 국빈만찬뿐 아니라 양국 영부인의 문화 교류 일정도 포함됐다.

멜라니아 트럼프 여사와 펑리위안 여사는 스미스소니언 국립아시아미술관을 방문하고, 25일에는 두 정상 부부가 백악관에서 차담회를 가진 뒤 미 국립문서보관 서고를 찾아 미중 관계와 관련된 역사적 자료를 함께 둘러본다.

이번 미중 정상회담은 화려한 의전과 달리 실질적인 협상에서는 미중 간 현안이 적지 않을 것으로 전망된다. 양국은 무역과 관세를 비롯해 인공지능(AI), 대만 문제, 희토류와 첨단기술 등을 놓고 이해가 엇갈리고 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 2026.09.23 chk@newspim.com

특히 미중 양측은 경쟁을 지속하면서도 갈등이 전면적인 충돌로 확대되지 않도록 관계를 관리하는 데 초점을 맞추고 있다. AP통신도 이번 회담에서 대형 합의보다는 대화 유지와 관계 안정에 무게가 실릴 것으로 분석했다.

중국은 정상회담을 하루 앞두고 미국이 민감하게 여기는 마약 문제와 관련해 선제적인 조치도 내놨다. 중국 상무부는 22일 미국·멕시코·캐나다로 수출되는 펜타닐 제조에 사용될 수 있는 전구체 화학물질 2종을 수출허가 대상에 추가했다. 이에 따라 중국의 해당 3개국 대상 통제 품목은 모두 18종으로 늘었다. 조치는 발표 즉시 시행됐다.

펜타닐 전구체 문제는 미중 관계의 대표적인 갈등 현안이다. 미국은 중국에서 생산·유통되는 전구체 화학물질이 자국 내 불법 펜타닐 제조에 활용되고 있다며 중국의 추가 조치를 요구해왔다. 중국은 이에 대응해 지난해 11월과 올해 5월에도 관련 화학물질에 대한 수출통제를 강화한 바 있다.

중국 측에서는 이번 정상회담을 계기로 양국이 경쟁 자체를 없애기보다는 경쟁을 하면서도 협력 분야와 충돌 분야를 구분해 관리하는 방안을 모색하고 있다는 분석이 나온다. 무역·기술·대만 등 구조적 갈등은 여전히 남아 있지만 경제·외교·안보·법집행·AI 분야의 대화 채널을 유지하면서 개별 현안이 양국 관계 전체의 악화로 이어지는 것을 막으려는 움직임이라는 것이다.

시 주석의 방미와 맞물려 한정 중국 국가부주석은 24~26일 뉴욕에서 열리는 제81차 유엔총회 일반토의에 참석한다. 미중 정상회담이 열리는 워싱턴과 유엔 외교 무대인 뉴욕에서 중국 최고 지도부의 미국과 국제사회에 대한 메시지가 동시에 나올 것으로 예상된다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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