[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 이정현 검찰총장 직무대행은 23일 과거 쌍방울 대북송금 사건 수사를 "매우 잘못된 수사 방식"이라고 평가한 것과 관련해 "기본 철학인 환부만 도려내는 수사 기조에 맞지 않는 측면이 있지 않나 싶어 원론적으로 답변한 것"이라고 밝혔다.
이 대행은 이날 오전 서울 서초구 대검찰청 현관에서 첫 출근길 도어스테핑을 열고 이재명 대통령 관련 사건의 공소취소 가능성에 대해선 "진상조사단에서 진상조사가 진행 중에 있어서 그 결과를 살펴봐야 할 것 같다"고 말했다.
또 공소청 출범과 관련해 "어려운 상황일수록 서로 합심하고 소통하는 게 중요하다"며 "소통을 가장 중요하게 생각하고 어떤 내용이든 서로 공유하면서 사소한 오해가 생기지 않도록 하겠다"고 밝혔다. 중수청·경찰과의 관계에 대해선 "지휘체계에서 대등한 협력관계로 바뀌었기 때문에 앞으로 MOU 체계를 비롯해 협력관계를 더 강화해야 하지 않을까 싶다"고 말했다.
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[속보] 이정현 신임 총장 대행 "대북송금 수사, 맞지 않는 측면 있어"
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[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 이정현 검찰총장 직무대행은 23일 과거 쌍방울 대북송금 사건 수사를 "매우 잘못된 수사 방식"이라고 평가한 것과 관련해 "기본 철학인 환부만 도려내는 수사 기조에 맞지 않는 측면이 있지 않나 싶어 원론적으로 답변한 것"이라고 밝혔다.