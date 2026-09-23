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LG전자·SK엔무브, AI DC용 차세대 열관리 기술 공동 개발

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AI 핵심 요약

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  • LG전자와 SK엔무브가 21일 차세대 열관리 기술 개발에 협력했다.
  • 양사는 GWP 150 미만 PFAS 미포함 냉매를 공동 개발하기로 했다.
  • 액침냉각을 AI 데이터센터·ESS·전기차로 넓혀 검토하기로 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI DC 중심 고효율 열관리 수요, 환경 규제 대응 위해
LG전자 냉난방공조 제품, SK엔무브 냉매·냉동기유 기술 결집

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG전자와 SK엔무브가 인공지능(AI) 데이터센터(AI DC) 등 고효율 열관리가 필요한 산업을 위해 차세대 냉매와 냉동기유, 액침냉각 기술을 공동으로 개발하기로 했다.

LG전자와 SK엔무브는 21일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 신규 냉매·냉동기유 및 액침냉각 기술 공동 선행 개발을 위한 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다. 

이번 협력은 AI DC를 중심으로 고효율 열관리 기술의 중요성이 높아지면서 추진됐다. 냉각시스템의 성능과 효율을 좌우하는 냉매와 냉동기유 같은 핵심 소재 기술 확보가 관건이 됐다. 양사는 각자의 기술 역량을 결합해 글로벌 냉난방공조 시장에서 경쟁력을 강화하기로 했다.

LG전자가 글로벌 냉매 규제 강화와 고효율 냉각 수요 확대에 대응해 SK엔무브와 차세대 열관리 기술 협력에 나선다. 사진은 SK엔무브 김원기 사장(왼쪽)과 LG전자 ES사업본부장 이재성 사장. [사진=LG전자]

양사는 강화되는 글로벌 환경규제에 대응하기 위해 차세대 냉매를 공동 개발한다. 유럽과 북미를 중심으로 냉매의 지구온난화지수(GWP) 규제가 강화되고 있어, 친환경성과 안전성, 높은 냉각 성능을 동시에 확보할 수 있는 냉매 기술이 중요해지고 있다.

양사는 국제 환경규제에 부합하는 GWP 150 미만, 과불화화합물(PFAS) 미포함의 친환경·고성능 냉매를 공동으로 선행 개발하고 성능을 검증할 예정이다. SK엔무브는 냉매 개발 및 평가 경험을 바탕으로 신규 냉매 후보를 개발하고, LG전자는 글로벌 시장 경험을 활용해 실제 적용 가능성을 검토한다.

냉매의 특성에 맞춘 냉동기유 분야의 공동 연구도 진행한다. 냉동기유는 자동차의 엔진오일처럼 냉난방공조 시스템의 압축기 등 주요 부품 간 마찰과 손상을 줄여 안정적으로 작동하도록 돕는 핵심 소재다. 새로운 냉매와 냉난방공조 시스템에 최적화된 냉동기유를 확보함으로써 제품의 성능과 효율을 높이는 동시에 원가 경쟁력도 강화한다는 계획이다.

액침냉각 기술 분야의 협력도 확대한다. 액침냉각은 서버 같은 발열 장비를 전기가 통하지 않는 액침냉각 플루이드에 직접 담가 열을 제거하는 기술이다. 고발열 전자기기의 열을 효율적으로 관리할 수 있어 AI 데이터센터의 전력 및 냉각 효율을 높이는 기술로 주목받고 있다.

LG전자는 SK엔무브, 미국 액침냉각 전문기업 GRC(Green Revolution Cooling)와 함께 AI 데이터센터 액침냉각 솔루션 사업 확대를 위한 업무협약을 체결하고 기술 실증 및 사업화 가능성을 공동으로 검토해왔다. 이번 협력을 통해 양사는 기존 AI 데이터센터 액침냉각 협력을 발전시키고, 에너지저장장치(ESS), 전기차 부품 등 고발열 전력·전자기기의 열관리 분야까지 액침냉각 기술의 적용 가능성을 검토할 예정이다.

김원기 SK엔무브 사장은 "LG전자와 협력을 통해 차세대 냉매와 냉동기유, 액침냉각 기술 개발을 한층 빠르게 추진하고 사업화 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다. 

이재성 LG전자 ES사업본부장(사장)은 "양사의 기술 역량을 결함해 차세대 열관리 솔루션 경쟁력을 강화하고 글로벌 시장에서 새로운 사업 기회를 발굴해 나가겠다"고 밝혔다.

raul1649@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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