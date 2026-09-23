HJ중공업, 6789억원 규모 컨테이너선 4척 수주…올해 8척 확보

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HJ중공업이 6789억원 규모의 대형 컨테이너선 4척을 추가 수주하며 올해 1만TEU급 컨테이너선 수주 물량을 8척으로 늘렸다.

HJ중공업이 건조한 동급 컨테이너선. [사진=HJ중공업]

HJ중공업은 오세아니아 지역 선사와 1만100TEU급 컨테이너선 4척의 건조 계약을 체결했다고 23일 밝혔다.

HJ중공업은 지난 2월 영도조선소에서 건조하는 첫 1만TEU급 컨테이너선을 수주한 데 이어 4월 2척을 추가 확보했다. 이번 계약까지 더해 올해 동일 선종 수주 물량은 총 8척으로 늘었다.

1만TEU급 컨테이너선은 HJ중공업이 영도조선소에서 건조할 수 있는 최대급 선형으로 자체 개발한 모델이다. 고효율 추진·선형 설계를 적용해 연료 소비와 온실가스 배출을 줄이고 리퍼 컨테이너 적재 능력을 높였다.

국제해사기구(IMO) 환경규제에 대응해 탈황설비인 스크러버와 향후 메탄올 연료 전환이 가능한 '메탄올 레디' 설계도 적용했다.

HJ중공업은 동일 선형 8척을 연속 건조하면서 설계와 자재 조달, 생산 과정의 효율성을 높여 원가 경쟁력도 강화할 계획이다.

chanw@newspim.com