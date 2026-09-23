고려아연·현대모비스 등 7곳, 26년간 '적자 제로'

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500대 기업 351곳 분석…117곳 5년 이상 연속 영업흑자

LG엔솔 20분기 연속 적자…SKT는 102분기 흑자 행진 중단

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업 가운데 고려아연·현대모비스·KT&G·에스원·신세계·CJ ENM·한섬 등 7개사가 2000년 1분기부터 올해 2분기까지 106개 분기 연속 영업흑자를 이어온 것으로 나타났다. 반면 배터리·석유화학 업종에서는 업황 부진으로 장기 적자가 두드러졌다.

23일 기업데이터연구소 CEO스코어가 국내 매출 상위 500대 기업 중 반기보고서를 제출한 351개사의 개별재무제표를 조사한 결과, 5년(20분기) 이상 연속 영업흑자를 기록한 기업은 117개사로 전체의 33.3%를 차지했다. 10년(40분기) 이상은 71개사, 25년(100분기) 이상은 11개사였다.

[사진=CEO스코어]

지난 2000년 1분기 이후 106개 분기 실적이 모두 확인된 132개사 가운데 고려아연·현대모비스·KT&G 등 7개사는 한 차례도 영업적자를 내지 않았다. 삼성화재해상보험은 105분기, 금호석유화학은 103분기, 광동제약과 고려제강은 각각 102분기 연속 흑자를 기록했다.

현대백화점은 설립 이후 95분기 동안 한 번도 영업적자를 내지 않아 '설립 이후 무적자' 기업 가운데 최장 기록을 세웠다. 영원무역 68분기, 선진·KB국민카드 62분기 등 총 15개사도 설립 이후 흑자를 이어가고 있다.

반면 SK텔레콤은 2000년 이후 102분기 연속 흑자를 이어오다 지난해 유심 해킹에 따른 통신비 감면 영향으로 3분기 적자를 기록하며 기록이 끊겼다.

올해 2분기 영업적자를 기록한 기업은 39곳이었다. LG에너지솔루션은 20분기 연속 적자로 조사 대상 가운데 유일하게 5년 이상 적자가 지속됐다. 여천NCC는 19분기, 삼성SDI는 8분기, 이마트24는 6분기 연속 적자를 기록했다.

LG전자·제주항공·POSCO홀딩스·케이카 등 23개사는 올해 2분기 새로 적자로 전환했다. 특히 케이카는 분기보고서 제출 이후 이어온 18분기 연속 흑자가, POSCO홀딩스는 23분기 연속 흑자가 각각 중단됐다.

syu@newspim.com