폴스타, 오프라인 고객 접점 확대…스타필드 고양서 전시·시승

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 스웨덴 전기차 브랜드 폴스타가 스타필드 고양에서 전시·시승 행사를 열고 오프라인 고객 접점을 확대한다.

폴스타가 스타필드 고양서 '폴스타 온 투어'를 진행했다. [사진=폴스타코리아]

폴스타는 오는 10월 3일부터 11일까지 스타필드 고양 1층 고메 아트리움에서 '폴스타 온 투어'를 진행한다고 23일 밝혔다.

폴스타 온 투어는 온라인 판매를 운영하는 폴스타가 고객들이 차량을 직접 경험할 수 있도록 마련한 행사다. 이번 행사에서는 플래그십 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) 폴스타 3와 전기 SUV 쿠페 폴스타 4를 전시하고 시승 기회를 제공한다.

지난 7월 국내 출시된 폴스타 3는 800V 전기 아키텍처를 기반으로 퍼포먼스 팩 기준 최고출력 500kW(680마력)를 발휘한다. 듀얼모터 기준 1회 충전 주행거리는 최대 486km다.

폴스타 4는 리어모터 기준 최대 511km의 1회 충전 주행거리와 듀얼모터 기준 최고출력 544마력을 갖췄다.

시승은 사전 예약 방식으로 운영되며 폴스타 스페셜리스트가 동승해 차량 설명과 구매 상담을 제공한다.

chanw@newspim.com