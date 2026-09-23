하나은행, 추석 맞아 청년 대상 나라사랑카드 혜택 강화

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27일까지 신규 발급 시 버거킹 와퍼세트 제공

편의점·패션·AI 구독 결제 시 최대 2만9900원 캐시백

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나은행이 추석 연휴를 맞아 청년 고객을 대상으로 하나 나라사랑카드 신규 발급과 일상 소비에 대한 다양한 혜택을 제공한다.

하나은행은 추석 연휴 기간인 오는 27일까지 '하나 나라사랑카드'를 신규 발급하는 고객에게 버거킹 와퍼세트 모바일 쿠폰을 제공하는 한가위 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.

[사진=하나은행]

이번 행사는 별도의 추첨이나 복잡한 조건 없이 하나원큐 이벤트 페이지를 통해 카드를 새로 발급받은 고객이라면 누구나 참여할 수 있도록 구성했다. 추석을 맞아 청년 고객이 일상에서 체감할 수 있는 혜택을 제공하기 위해 마련됐다.

청년층의 소비 빈도가 높은 분야를 대상으로 한 추가 캐시백 행사도 이달 말까지 이어진다. 나라사랑카드 신규 발급 고객이 CU 편의점이나 무신사 등에서 카드를 이용하면 결제 금액에 따라 최대 2만원을 돌려받을 수 있다.

하나페이에서 AI스마트팩을 구독하는 경우에는 첫 달 구독료 9900원을 캐시백으로 지원한다. 이에 따라 편의점·패션 관련 결제와 AI 구독 혜택을 합하면 최대 2만9900원의 캐시백을 받을 수 있다.

이벤트와 관련한 자세한 내용은 하나은행 모바일 앱 '하나원큐' 또는 하나은행 고객센터를 통해 확인할 수 있다.

한편 하나은행은 군 장병과 청년층을 위한 금융·생활 서비스를 확대하고 있다.

'하나 장병내일준비 적금'과 '하나 나라사랑카드 라운지' 등을 운영하는 한편 군 복무 기간뿐 아니라 전역 이후에도 청년들이 금융 혜택과 생활 편의 서비스를 이용할 수 있도록 관련 서비스를 지속적으로 강화하고 있다.

peterbreak22@newspim.com