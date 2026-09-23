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[뉴스분석] 평소와 다른 스타일에...'가짜 김주애' 논란 확산

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AI 핵심 요약

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  • 북한 매체가 22일 김정은 부녀 사진을 공개했다.
  • 주애 추정 인물의 모습이 달라 가짜 논란이 일었다.
  • 당국도 이번 사진만으론 동일인 확인이 어렵다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

미사일 참관 사진 놓고 "대역 인물"
뒷모습 공개에 '다른 자매' 가능성도
당국 "사진만으로는 판별 어려워"

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 선전매체가 22일 공개한 김정은 '부녀' 사진이 '가짜 김주애' 논란을 낳고 있다.

조선중앙통신은 이날 보도에서 국무위원장 김정은과 딸 주애 추정 인물이 강원도 원산에서 20일 이뤄진 북한의 탄도미사일 도발 현장을 참관한 사실을 전했다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 조선중앙TV가 영상이 아닌 스탈사진으로만 공개한 국무위원장 김정은의 지난 20일 미사일 발사 참관 장면. 미사일이 솟구치는 사진과 나란히 편집한데다 뒷모습만 드러난 장면이란 점에서 일각에서 딸 주애가 아닐 수 있다는 관측이 제기됐다. [사진=조선중앙TV] 2026.09.23 yjlee@newspim.com

그런데 여기에 드러난 주애 추정 인물의 모습이 이전 공개석상 등장 때와 다른 데다, 얼굴을 제대로 확인할 수 있는 장면이 공개되지 않아 궁금증을 키웠다.

중앙통신이 공개한 8장의 사진에는 극초음속 화성-11마 미사일이 화염을 뿜으며 하늘로 솟구치는 장면과 함께 미사일 항적이 표시되는 모니터를 김정은과 함께 보는 모습이 3컷 포함됐다.

이 가운데 2장은 미사일 사진 밑에 나란히 작게 편집됐다.

이보다 조금 더 큰 사진의 경우에도 미사일과 나란히 실렸고, 그나마 뒷모습을 비추고 있다.

대북정보 관계자는 "북한이 상당한 의미가 있는 미사일 시험발사라는 점을 부각시키면서도 정작 주애로 추정되는 인물의 모습은 최소한으로 드러나게 하고 정면 사진을 공개하지 않아 의구심을 키운 것"이라고 지적했다.

그동안 공개활동에서 어른스러운 분위기가 풍기는 정장에 헤어스타일을 하고, 하이힐까지 신는 모습을 보였던 것과 달리 이번 참관에는 트레이닝복 차림을 하고 있다는 점도 궁금증을 증폭시켰다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 김정은 북한 국무위원장이 지난 20일 강원 원산 일대에서 벌어진 탄도미사일 발사 장면을 참관하고 있다. 북한 매체가 22일 이를 보도하면서 트레이닝복 차림 동행 인물의 정면 모습을 공개하지 않으면서 '가짜 김주애' 논란이 일고 있다. [사진=조선중앙TV] 2026.09.23 yjlee@newspim.com

특히 김정은 부부 사이에 주애가 자리하게 하면서 '후계자'로서의 지위를 부각시키려는 의도라는 해석까지 낳았던 것과는 확 달라졌다.

이를 두고 일각에서는 "김주애가 아닌 대역 인물을 쓴 것"이라거나 "주애가 아닌 다른 자매일 가능성이 있다"는 주장까지 제기되고 있는 상황이다.

정부 당국자는 "김정은과 주애를 미사일 사진 아래에 편집해서 공개하는 등 이전과 다른 움직임에 주목하고 있다"며 "이번 사진만으로는 그동안 등장했던 김주애와 동일 인물인지에 대해 확인하기는 어렵다"고 말했다.

 yjlee@newspim.com

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추석 연휴 내내 흐리고 비 소식 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 올해 추석 연휴에는 흐린 날씨와 비 소식으로 밤에 보름달을 보기 어려울 전망이다.  기상청은 22일 정례 예보브리핑에서 연휴 첫날인 24일을 맑다가 추석 당일인 25일에는 흐린 날씨 속에서 일부 지역에 비가 내리겠다고 예보했다. 이번 추석에는 흐린 날씨가 계속되며 밤하늘이 두꺼운 구름에 가려 보름달을 보기 어려울 전망이다. [사진 = 뉴스핌DB] 현재 우리나라는 북쪽 고기압 영향으로 맑은 가운데 아침과 저녁에는 선선하고 낮에는 기온이 오르는 가을 날씨를 보이고 있다. 오는 24일부터 고기압 가장자리에 들면서 구름이 많은 날씨로 접어들겠다. 오는 25일 새벽부터 오전 사이에는 강원 동해안과 산지, 경북 북부 동해안에 비가 내리는 곳이 있겠다. 늦은 밤에는 중부지방부터 비가 시작되겠다. 기상청은 "구름 양이 점차 증가하고 다층운이 겹치면서 구름이 두꺼워진다"며 "중부지방에는 비가 시작되고 26일로 넘어가면서 남부지방에도 비가 내리기 때문에 이번 추석에는 보름달을 보기 어려울 것"이라고 설명했다. 오는 26일에는 중부지방과 남부지방이 모두 흐리겠다. 전날 밤부터 중부지방에서 내리던 비는 새벽까지 이어진 뒤 그치겠다. 다만 남쪽에서 저기압이 접근하면서 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리겠다. 오는 27일에는 비를 몰던 저기압이 동쪽으로 빠져나가면서 제주도에만 오전까지 비가 내리겠다. 중부지방은 북쪽에서 다시 확장하는 고기압의 영향을 받아 구름이 많겠다. 흐린 날씨와 비 영향으로 연휴 기간 기온은 점차 낮아지겠다. 다음 주인 오는 29일 이후에는 우리나라 주변 기압골과 열대요란의 발달 위치 및 강도에 따라 비가 내릴 가능성이 있다. jason14@newspim.com 2026-09-22 14:53
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대미투자 1호 '텍사스 발전소' 국회 보고 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정부가 대미 전략적 투자 1호 사업으로 검토 중인 미국 텍사스 복합화력발전소 사업에 대해 상업적 합리성이 있다고 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에 보고했다. 야당인 국민의힘은 사업이 아직 개발 단계인 만큼 수익성과 향후 변수에 대한 보다 면밀한 검토가 필요하다는 입장을 전달했다. 국민의힘 소속인 김성원 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장은 22일 정부의 대미 투자 관련 비공개 보고를 받은 뒤 기자들과 만나 "오늘 주된 안건은 텍사스 복합화력발전소 관련 보고였다"며 "그 외 원전 프레임워크와 알래스카 개발 관련 진행 상황에 대해서도 설명을 들었다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김성원 위원장이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 제438회 국회(임시회) 제01차 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.08.12 jk31@newspim.com ◆"국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황" 산자위 야당 간사를 맡고 있는 구자근 국민의힘 의원은 "정부에서는 텍사스 복합화력발전소와 관련해 20년간 상환 계획을 놓고 투자금 이상을 회수할 수 있어 상업적 합리성이 있다고 판단했다"고 설명했다. 구 의원은 "아직 개발 단계이기 때문에 이 과정에서 다른 어떤 변수가 있을지 우려 사항이 제기됐다"며 "상업적 합리성 부분에 있어서 신중을 기해야 한다고 전달했다"고 말했다. 김 위원장도 "정부에서는 상업적 합리성이 담보됐다고 하지만 그 점에 대해서 상당한 우려를 표했다"며 "앞으로 대미 협상 과정에서 좀 더 국익에 맞는 협상을 하기를 당부했다"고 말했다. 대미 투자 사업에 대한 국회 동의 필요성과 관련해 김 위원장은 "상업적 합리성이 담보됐다고 보고됐기 때문에 국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황"이라고 설명했다. 대미 투자 관련 양해각서(MOU) 체결 시점은 아직 정해지지 않았다. 김 위원장은 "대미 협상 후 결정하기로 돼 있기 때문에 조만간 되리라고 생각하지만 아직 날짜가 정해진 것은 아니다"라고 말했다. 이날 구체적인 사업성 보고는 텍사스 발전소 사업을 중심으로 이뤄졌다. 원전과 알래스카 개발 사업에 대해서는 향후 별도 절차가 진행될 예정이다. 김 위원장은 추가 검증 필요성에 대해 "1호 사업에 대해서만 한 것"이라며 나머지 사업에 대해서는 "절차를 또 밟아야 한다"고 밝혔다. oneway@newspim.com 2026-09-22 12:20

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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