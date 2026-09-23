전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.23 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
산업 제약·바이오

속보

더보기

랩지노믹스, 사업구조 재편 마무리

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 랩지노믹스가 23일 국내외 사업구조 개편을 마무리했다.
  • 미국 검사실 통합과 국내 위수탁 재편으로 수익성 개선을 노렸다.
  • 상반기 영업손실이 줄었고 23일부터 거래를 재개했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

美 CLIA Lab 2분기 매출 11%↑·영업손실 27%↓

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 유전체 분자진단 기업 랩지노믹스가 올해 추진한 국내외 사업구조 개편이 마무리 단계에 들어섰다. 회사는 미국 검사실 통합과 국내 위수탁 구조 재편 효과를 바탕으로 하반기 매출 성장과 수익성 개선을 추진할 계획이라고 23일 밝혔다.

랩지노믹스는 올해 외형 확대보다 수익성을 우선하는 방향으로 사업구조를 조정했다. 미국에서는 임상검사실(CLIA Lab)인 QDx와 IMD의 중복 검사 기능과 운영조직을 통합하고 단일 브랜드 'LabGenomics'로 일원화했다.

영업조직은 기존보다 약 두 배로 확대하고 인센티브 체계도 개편했다.

미국 CLIA Lab 사업의 2분기 매출은 132억원으로 전분기보다 11% 증가했다. 같은 기간 영업손실은 27% 줄었다. 회사는 통합 운영에 따른 인건비·검사비 절감과 실험실개발검사(LDT) 확대가 이어지면 원가율과 영업현금흐름도 점차 개선될 것으로 보고 있다.

랩지노믹스 로고. [사진=랩지노믹스]

국내에서는 기존 랩지노믹스진단검사의학과의원 중심의 검체 위수탁 구조를 유투의료재단으로 전환했다. 전환 과정에서 매출이 일시적으로 줄었지만 수익성이 낮은 사업을 축소하고 차세대염기서열분석(NGS) 등 고부가가치 검사의 비중을 높이는 방향으로 사업 포트폴리오를 조정했다.

상반기 연결 기준 영업손실은 110억원으로 전년 동기 259억원보다 약 57% 줄었다. 영업손실률은 같은 기간 약 26%포인트 개선됐다.

별도 기준 매출은 전년 동기보다 51% 감소했지만 영업손실은 83% 축소됐다. 대손충당금 영향을 제외한 영업손실도 전년 동기 대비 81% 줄었다.

상반기 연결 기준 자산은 2321억원, 부채는 841억원, 자본은 1480억원이다. 부채비율은 56.8%다. 현금성자산은 619억원, 차입부채는 692억원이다.

랩지노믹스는 기존 사업 재편과 함께 고부가가치 검사 포트폴리오도 확대하고 있다. 최근 미국법인을 통해 액체생검 기업 디엑솜(Dxome)과 라이선스 계약을 맺고 ▲혈액암 ▲미세잔존질환(MRD) ▲림프종 순환종양DNA(ctDNA) 등 정밀 분자진단 패널 3종을 확보했다.

국내에서는 대웅바이오와 알츠하이머병 혈액 진단검사 '루미펄스'를 의료진에게 소개하는 등 신규 검사 사업도 추진하고 있다.

랩지노믹스 관계자는 "상반기는 국내 사업구조를 수익성 중심으로 전환하고 미국법인의 조직과 비용구조를 재정비하는 데 집중한 기간이었다"며 "관련 작업이 상당 부분 마무리됐고 2분기부터 미국 사업의 매출 증가와 손실 축소가 확인되고 있는 만큼 하반기에는 변화가 매출과 수익성 양 측면에서 보다 구체적인 성과로 이어질 수 있도록 집중하겠다"고 말했다.

랩지노믹스는 지난 8월 18일 임시주주총회에서 의결한 5대 1 주식병합 절차를 마쳤으며 23일부터 주식 거래를 재개한다.

dconnect@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
추석 연휴 내내 흐리고 비 소식 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 올해 추석 연휴에는 흐린 날씨와 비 소식으로 밤에 보름달을 보기 어려울 전망이다.  기상청은 22일 정례 예보브리핑에서 연휴 첫날인 24일을 맑다가 추석 당일인 25일에는 흐린 날씨 속에서 일부 지역에 비가 내리겠다고 예보했다. 이번 추석에는 흐린 날씨가 계속되며 밤하늘이 두꺼운 구름에 가려 보름달을 보기 어려울 전망이다. [사진 = 뉴스핌DB] 현재 우리나라는 북쪽 고기압 영향으로 맑은 가운데 아침과 저녁에는 선선하고 낮에는 기온이 오르는 가을 날씨를 보이고 있다. 오는 24일부터 고기압 가장자리에 들면서 구름이 많은 날씨로 접어들겠다. 오는 25일 새벽부터 오전 사이에는 강원 동해안과 산지, 경북 북부 동해안에 비가 내리는 곳이 있겠다. 늦은 밤에는 중부지방부터 비가 시작되겠다. 기상청은 "구름 양이 점차 증가하고 다층운이 겹치면서 구름이 두꺼워진다"며 "중부지방에는 비가 시작되고 26일로 넘어가면서 남부지방에도 비가 내리기 때문에 이번 추석에는 보름달을 보기 어려울 것"이라고 설명했다. 오는 26일에는 중부지방과 남부지방이 모두 흐리겠다. 전날 밤부터 중부지방에서 내리던 비는 새벽까지 이어진 뒤 그치겠다. 다만 남쪽에서 저기압이 접근하면서 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리겠다. 오는 27일에는 비를 몰던 저기압이 동쪽으로 빠져나가면서 제주도에만 오전까지 비가 내리겠다. 중부지방은 북쪽에서 다시 확장하는 고기압의 영향을 받아 구름이 많겠다. 흐린 날씨와 비 영향으로 연휴 기간 기온은 점차 낮아지겠다. 다음 주인 오는 29일 이후에는 우리나라 주변 기압골과 열대요란의 발달 위치 및 강도에 따라 비가 내릴 가능성이 있다. jason14@newspim.com 2026-09-22 14:53
사진
대미투자 1호 '텍사스 발전소' 국회 보고 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정부가 대미 전략적 투자 1호 사업으로 검토 중인 미국 텍사스 복합화력발전소 사업에 대해 상업적 합리성이 있다고 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에 보고했다. 야당인 국민의힘은 사업이 아직 개발 단계인 만큼 수익성과 향후 변수에 대한 보다 면밀한 검토가 필요하다는 입장을 전달했다. 국민의힘 소속인 김성원 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장은 22일 정부의 대미 투자 관련 비공개 보고를 받은 뒤 기자들과 만나 "오늘 주된 안건은 텍사스 복합화력발전소 관련 보고였다"며 "그 외 원전 프레임워크와 알래스카 개발 관련 진행 상황에 대해서도 설명을 들었다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김성원 위원장이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 제438회 국회(임시회) 제01차 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.08.12 jk31@newspim.com ◆"국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황" 산자위 야당 간사를 맡고 있는 구자근 국민의힘 의원은 "정부에서는 텍사스 복합화력발전소와 관련해 20년간 상환 계획을 놓고 투자금 이상을 회수할 수 있어 상업적 합리성이 있다고 판단했다"고 설명했다. 구 의원은 "아직 개발 단계이기 때문에 이 과정에서 다른 어떤 변수가 있을지 우려 사항이 제기됐다"며 "상업적 합리성 부분에 있어서 신중을 기해야 한다고 전달했다"고 말했다. 김 위원장도 "정부에서는 상업적 합리성이 담보됐다고 하지만 그 점에 대해서 상당한 우려를 표했다"며 "앞으로 대미 협상 과정에서 좀 더 국익에 맞는 협상을 하기를 당부했다"고 말했다. 대미 투자 사업에 대한 국회 동의 필요성과 관련해 김 위원장은 "상업적 합리성이 담보됐다고 보고됐기 때문에 국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황"이라고 설명했다. 대미 투자 관련 양해각서(MOU) 체결 시점은 아직 정해지지 않았다. 김 위원장은 "대미 협상 후 결정하기로 돼 있기 때문에 조만간 되리라고 생각하지만 아직 날짜가 정해진 것은 아니다"라고 말했다. 이날 구체적인 사업성 보고는 텍사스 발전소 사업을 중심으로 이뤄졌다. 원전과 알래스카 개발 사업에 대해서는 향후 별도 절차가 진행될 예정이다. 김 위원장은 추가 검증 필요성에 대해 "1호 사업에 대해서만 한 것"이라며 나머지 사업에 대해서는 "절차를 또 밟아야 한다"고 밝혔다. oneway@newspim.com 2026-09-22 12:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동