임형주, 서울백석학원 및 백석예술대학교 촛 명예이사 위촉

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 팝페라 테너이자 용산문화재단 이사장으로 활동 중인 임형주가 학교법인 서울백석학원과 백석예술대학교의 개교 이래 첫 명예이사로 위촉됐다.

[사진=서울백석학원 명예이사로 위촉된 임형주(중앙)양병희이사장(왼쪽)윤미란총장(오른쪽)]

소속사 ㈜디지엔콤에 따르면, 명예이사 위촉식은 지난 21일 서울특별시 서초구 방배로에 위치한 백석예술대학교 예술동 2층 총장실에서 진행됐다. 이날 행사에는 양병희 서울백석학원 이사장과 윤미란 백석예술대학교 총장이 참석했으며, 양 이사장이 직접 임형주에게 위촉장을 전달했다.

서울백석학원 측은 위촉 배경에 대해 임형주가 문화예술 분야에서 지속해 온 활동 이력과 실무 경험이 기관의 발전 방향에 부합한다고 설명했다. 특히 백석예술대학교가 기독교 가치관을 바탕으로 한 예술교육 기관으로 자리매김하고 글로벌 역량을 강화하는 과정에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대한다고 덧붙였다.

사진=서울백석학원 명예이사로 위촉된 임형주(중앙)]

양병희 이사장은 위촉장을 수여하며 해당 기관이 학생들을 지원하는 예술교육 공동체임을 강조하고 이번 위촉에 대한 환영의 뜻을 전했다. 임형주는 이날 위촉식 자리에서 대학 측의 교육 철학 및 운영 방향에 공감을 표하며, 향후 백석예술대학교의 교육 환경 조성과 학교 발전을 위해 실질적인 역할을 수행하겠다는 의지를 밝혔다.

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