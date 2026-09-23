삼성전자 LPDDR6, 퀄컴 최신 스냅드래곤서 '업계 최초' 검증

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

16GB LPDDR6, 최신 스냅드래곤서 10.7Gbps 구현

최대 114GB/s 대역폭·전력효율 21% 향상

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자의 차세대 저전력 메모리 LPDDR6가 퀄컴의 최신 플래그십 모바일 플랫폼에서 업계 최초로 검증됐다. 온디바이스 인공지능(AI) 확산으로 모바일 기기의 메모리 성능과 전력 효율 중요성이 커지는 가운데 차세대 스마트폰 시장 공략에 속도를 낸다.

삼성전자는 16GB LPDDR6를 퀄컴 테크놀로지스의 '스냅드래곤 8 엘리트 익스트림 6세대'에서 최대 10.7Gbps의 입출력(I/O) 속도로 검증하는 데 업계 최초로 성공했다고 23일 밝혔다.

삼성전자 LPDDR6 [사진=삼성전자]

LPDDR6는 온디바이스 AI 고도화에 맞춰 성능과 전력 효율, 신뢰성을 강화한 차세대 저전력 D램이다. 삼성전자의 LPDDR6는 향상된 핀당 I/O 속도와 확장된 I/O 아키텍처를 통해 최대 114GB/s의 메모리 대역폭을 제공한다. 대규모언어모델(LLM) 추론 과정에서 모델 가중치와 데이터를 반복적으로 불러올 때 발생하는 병목을 줄이는 데 초점을 맞췄다.

전력 효율도 개선했다. 연산 부하에 따라 동작 전압과 주파수를 조절하는 'DVFS'와 사용량이 적을 때 불필요한 전력 소모를 줄이는 'DEM'을 적용해 LPDDR5X 대비 전력 효율을 최대 21% 높였다. 특정 메모리 행의 반복적인 활성화를 감지하는 'PRAC' 기술도 적용해 데이터 신뢰성을 강화했다.

이번 검증은 제품 개발 초기부터 이어진 삼성전자와 퀄컴의 기술 협력을 기반으로 진행됐다. 양사는 차세대 모바일 플랫폼과 메모리 간 최적화를 통해 고도화되는 온디바이스 AI 시장에 대응한다는 계획이다.

최장석 삼성전자 메모리사업부 상품기획팀 상무는 "업계 최초 LPDDR6 개발에 이어 샘플 공급과 퀄컴의 차세대 플랫폼 품질 검증까지 완료했다"며 "시장 상용화 일정에 맞춰 고성능·저전력 메모리 솔루션을 적기에 제공하겠다"고 말했다.

삼성전자와 퀄컴은 관련 협력 내용을 '스냅드래곤 서밋 2026'에서 공개할 예정이다.

syu@newspim.com