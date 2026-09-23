신한투자증권, AI PB 서비스 2종 출시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

보유·관심종목 이슈, AI가 먼저 찾아 정리해주는 '오늘 내 주식은'

'AI 해외주식 공시' 오픈…미국 상장기업 공시, AI가 번역·요약

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권이 인공지능(AI) PB 고도화에 나선다.

23일 신한투자증권은 고객의 보유·관심 종목의 이슈와 미국 상장기업 공시를 AI가 실시간으로 정리 및 번역해주는 '오늘 내 주식은'과 'AI 해외주식 공시' 서비스를 출시한다고 밝혔다.

[사진=신한투자증권]

'오늘 내 주식은'은 보유·관심 종목의 등락사유와 실적발표, 주간뉴스 등 주요 이슈를 AI가 선별, 정리해 제공하는 서비스다. 투자자가 직접 여러 매체를 검색하지 않아도 AI가 종목별 핵심 이슈를 자동으로 찾아 보여주는 것이 특징이다.

서비스에서는 국내외 시황 정보도 함께 제공되며, 고객이 최근 확인한 종목들의 신규 소식을 정리해주는 기능도 지원한다. 신한투자증권의 MTS인 신한 SOL증권의 잔고 화면 내 '오늘 내 주식은' 버튼을 통해 이용할 수 있다.

'AI 해외주식 공시'는 실적, 지배구조 변경, 주요 계약 등 미국 상장기업의 공시를 AI가 실시간으로 번역, 요약해주는 서비스다.

AI가 공시 원문을 분석해 핵심을 세 줄로 정리한 '한눈에 보는 공시'와 보다 상세한 'AI 요약'을 함께 제공하며, 원문 바로가기 기능도 지원한다. 지난 8월 출시한 '어닝콜 라이브'에 이어 해외 투자정보에 대한 AI 기반 접근성을 한층 높였다.

글로벌 투자은행(IB)의 실적 전망 컨센서스 또한 함께 제공해 시장의 기대치와 실제 실적을 비교할 수 있도록 했으며, 주요 재무지표도 AI가 자동으로 추출해 보여준다.

신한투자증권 관계자는 "국내외 투자정보의 탐색과 분석 영역까지 AI PB의 서비스 범위를 넓혔다"며 "앞으로도 고객의 투자 여정 전반에서 실질적인 도움이 되는 기능을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

신한투자증권은 AI PB를 단순한 질의응답형 서비스가 아닌, 고객의 투자상황을 이해하고 보유 및 관심 종목의 정보를 선제적으로 제공하는 'AI 투자 파트너'로 발전시킨다는 방침이다.

rkgml925@newspim.com