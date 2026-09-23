엘앤씨바이오, 메가카티 4년 임상 공개

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콘메드와 APKASS 다이아몬드 스폰서 참여

환자 40명 추적…아시아 인허가·의료진 교육 확대



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인체조직 재생의학 전문기업 엘앤씨바이오는 지난 10일부터 12일까지 인천에서 열린 'APKASS 2026 Korea & ICKAS 2026'에 글로벌 의료기기 기업 콘메드(CONMED)와 다이아몬드 스폰서로 참여해 무릎 연골 재생 의료기기 '메가카티(MegaCarti)'의 4년 중장기 임상 결과를 발표했다고 23일 밝혔다.

APKASS는 무릎, 관절경, 인공관절, 견관절 및 스포츠의학 분야의 아시아·태평양 지역 정형외과 의료진과 연구자들이 참여하는 국제 학술단체다.

엘앤씨바이오는 이번 학술대회에서 콘메드와 공동 런천 심포지엄을 열었다. 고려대학교 장기모 교수는 'Beyond Microfracture: The Emerging Role of MegaCarti in Knee Cartilage Regeneration'을 주제로 메가카티를 활용한 무릎 연골 재생 치료와 4년 추적 결과를 발표했다.

사진은 지난 10일부터 12일까지 인천에서 열린 APKASS 2026 Korea & ICKAS 2026' 현장. [사진=엘앤씨바이오]

메가카티의 4년 추적 연구 결과는 국제학술지 'Scientific Reports'에 게재됐다. 연구진은 메가카티와 미세천공술을 병행한 환자 40명을 대상으로 자기공명영상(MRI) 기반 연골 재생 상태와 통증, 무릎 기능, 삶의 질을 4년간 전향적으로 추적했다.

MRI 기반 연골 재생 평가 지표인 MOCART 총점은 수술 후 1년 56.4점, 2년 58.3점, 3년 55.2점, 4년 54.2점으로 나타났다. 균질한 재생조직 비율은 1년 41.3%에서 4년 71.3%로 높아졌다.

환자보고결과에서는 IKDC 점수가 수술 전 43.4점에서 4년 후 72.4점으로 상승했다. KOOS 총점은 같은 기간 54.1점에서 80.7점으로 높아졌고 통증 VAS는 49.0에서 12.6으로 낮아졌다. 회사에 따르면 4년간 치료 병변과 관련한 재수술이나 인공관절 치환술, 추가 연골수술은 발생하지 않았다.

엘앤씨바이오는 콘메드와 메가카티의 국내 공동판매 및 아시아 주요 국가 독점판매 계약을 체결한 상태다. 양사는 콘메드의 정형외과·스포츠의학 네트워크와 메가카티 임상 데이터를 활용해 국가별 인허가와 의료진 교육, 임상 적용을 단계적으로 확대할 계획이다.

엘앤씨바이오 관계자는 "이번 APKASS에서 메가카티의 4년 중장기 임상 결과를 아시아·태평양 지역 정형외과 의료진과 공유했다"며 "축적된 임상 근거와 CONMED의 글로벌 정형외과 네트워크를 바탕으로 국내 사업을 강화하는 동시에 아시아 주요 시장으로 사업화를 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com